Cuatro ‘apps’ para escanear el DNI y poder solicitar el certificado de empadronamiento

El Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma pide una copia escaneada del documento nacional de identidad (DNI) a quienes necesiten de forma urgente el certificado de empadronamiento para viajar a la península y no dispongan de firma digital. Si, lo que algo más que probable, no tiene un escáner a mano, no tiene manera de escanear su DNI, le proponemos seis aplicaciones que puede descargar a su teléfono móvil.

Google Foto Scan. Respaldada por el gigante Google, disponible en iOS y Android, es un digitalizador no profesional con algunas opciones profesionales, está para recuperar fotografías familiares antiguas. “El escáner del futuro para las fotos del pasado”, promocionan. Descargar para iOS: Descargar para Android

Office Lens: Al igual que la anterior, esta aplicación viene respaldada por otro gigante, Microsoft Office y también está disponible en iOS y Android. Ideal para escanear documentos, en especial si están en Word. Descargar para iOS . Descargar para Android

BBY FineScanner: Gratuito e intuitivo, dicen los críticos tech. Con ella puedes convertir los archivos escaneados tanto en formato PDF como JPEG, añadir filtros, ese fetiche imprescindible en casi cualquier app, o pasar de color a blanco y negro. Descargar para Android