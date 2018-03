La baremación de las solicitudes para entrar en las bolsas de trabajo de Amgevicesa, atascada

El gerente de Amgevicesa ha reconocido este lunes en el Consejo de Administración de la sociedad municipal que solamente se han baremado hasta la fecha 640 de las solicitudes presentadas para entrar en sus bolsas de trabajo, una cifra que según ha destacado el PSOE en un comunicado "no llega ni al 10% de las registradas" hasta hace dos meses, cuando se cerró el plazo.

"El proceso se va a estar más todavía porque a los trabajadores que forman parte de la Comisión de Valoración se les otorgaron 200 horas extras que están a punto de acabar", han alertado los socialistas, que consideran que estas dilaciones están "sirviendo de coartada para insistir en la necesidad de remitir ofertas al Servicio Público de Empleo".

"La situación creada en Amgevicesa es aberrante porque puestos estructurales están siendo ocupados por personal eventual cuya contratación ponemos en duda por no seguir los cauces acordados", ha denunciado la formación que lidera Manuel Hernández en un comunicado en el que ha explicado que el gerente ha alegado que "no he cumplido con lo prometido y no por falta de voluntad sino porque no he podido".

En Daoiz entiende que esa explicación es inasumible "porque carece de motivación y veracidad alguna". "El estado de la empresa pública es preocupante en todos los sentidos: política de personal aberrante, incumplimiento de acuerdos y un sinfín de problemas sin resolver", ha resumido el PSOE, que además opina que las últimas encomiendas endosadas a la sociedad "vienen a perjudicar al ya bastante denostado tejido empresarial ceutí, que dejarán de ocupar servicios de acceso e identificación en los edificios públicos entre otros dependientes de la Ciudad Autónoma".