Búscome exige al Gobierno que cumpla lo dictado por el Tribunal de Cuentas en materia de igualdad

Búscome ha pedido al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta que se ponga manos a la obra para cumplir con los dictámenes del Tribunal de Cuentas en materia de igualdad.

"A pesar de que según un informe del Foro Económico Mundial, aquellos países que presentan mayor índice de igualdad son los que más índice de competitividad tienen, siendo a través de unos presupuestos públicos con enfoque de género cómo los gobiernos pueden cumplir sus compromisos de una forma efectiva, Ceuta hace caso omiso aún exigiéndolo todos los años el Tribunal de Cuentas, que vuelve a poner a la Ciudad en la cuerda floja", ha manifestado Búscome.

La asociación que lidera Sandra López no entiende “el motivo de la nula implicación del Gobierno en esta área que es de obligado cumplimiento, por lo que no nos imaginamos qué harían si encima no hubiera una Ley". El dictamen del Tribunal de Cuentas sitúa los porcentajes de mujeres sobre el total de empleados en el 31 por ciento en todas las categorías. Respecto a los altos cargos el porcentaje de mujeres no supera el 15 por ciento, algo “completamente inaceptable” para la entidad y que obliga moralmente a poner sobre la mesa el II Plan de Igualdad de la Administración Local para el Personal Laboral y Funcionario, así como la evaluación obtenida del primero, una evaluación Búscome está convencida que no estará hecha, puesto que no se han reunido ni una única vez, sino porque lo secunda y afirma el propio Tribunal de Cuentas, ha explicado la entidad.

En esta línea, Búscome insiste que "por vergüenza el Gobierno debe de ponerse al frente de esta realidad y subsanar todos estos errores. No entendemos la finalidad de la Comisión Técnica de Igualdad ni de la Comisión Transversal de Género, puesto que tampoco tenemos constancia del seguimiento del III Plan de Igualdad de la Ciudad Autónoma de Ceuta".

Por último, "exigimos una mayor celeridad al protocolo contra la violencia de género que anunciaron desde la Ciudad, después de que se reunieran de manera protocolaria pero no practica, quienes tienen una relación directa o indirecta con las víctimas. Han pasado 8 años desde que tenía que estar aprobado el Plan y no nos gustaría esperar otros ocho años más", concluye la entidad, que además insta al " resto de los partidos que estén pendiente de estos asuntos, sobre todo los relacionados a la perspectiva de género a los presupuestos".