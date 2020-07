Casi el 90 por ciento de los trabajadores de la AGE en Ceuta han vuelto al trabajo presencial

De los 913 trabajadores con que cuenta la plantilla de la Administración General del estado (AGE) en Ceuta, 806 ocupan de nuevo su puesto de trabajo y solo 82 siguen teletrabajando desde sus domicilios. Ocho están en aislamiento. El personal que presenta síntomas compatibles con COVID-19 o que está en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por el virus o por encontrarse en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona afectada, alcanza los 1.007 efectivos (0,56%del personal de la AGE).

Una proporción muy superior a la media del resto del país, donde, según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que registra ya más del doble de personal en trabajo presencial, 116.786. efectivos (65,01%), que el que continúa en modalidad no presencial, 53.833 efectivos (29,96%). En aislamiento hay 1.007 empleadas y empleados públicos (0,56%). El resto del personal se encuadra en otras situaciones, bajas, permisos, etc. Los aislados son hoy una sexta parte de los que se encontraban en la misma situación a principios de abril, cuando la cifra se elevaba a 6.203; y una cuarta parte de los aislados a finales de abril, cuando eran 4.226

Al comienzo del estado de alarma, el trabajo presencial en la AGE solo representaba un tercio del no presencial (26.453 frente a 73.788). La modalidad presencial fue aumentando progresivamente hasta equilibrarse al final del estado de alarma con la no presencial. Al entrar en la nueva normalidad, el trabajo presencial vuelve a ser el prioritario, representando ya más del doble que el no presencial y con tendencia a seguir aumentando.