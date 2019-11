CCOO acusa a CSIF de confundir con la diferencia de sueldo entre funcionarios y personal laboral

El sindicato CCOO en la Ciudad , ante el gran número de llamadas de los empleados públicos de la Ciudad, ha querido aclarar la nota de prensa de CSIF en las que denunciaba que las retribuciones básicas de los laborales eran inferiores a la de los funcionarios. “Ante la inacción de la administración por aclarar esta información desacertada y errónea, no nos queda otra que clarificar los argumentos”.

CCOO recuerda que en el año 2010 con el gobierno de Rodríguez Zapatero se aplicó el Real Decreto 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, una de estas medidas fue la bajada de los sueldos de los empleados públicos en un 5% exceptuando las categorías inferiores denominada agrupaciones profesionales, antiguo grupo “E”, al que se le aplicó el 1%.

“La aplicación de esta bajada no se hizo de igual manera a todos los empleados públicos sino de forma distinta a los funcionarios con respecto a los laborales, a los primeros se les redujo más en las pagas extras y menos en las pagas ordinarias y a los laborales se les aplicó de manera lineal en todas las pagas”, aclaran, reprochando que “esta noticia –en alusión al comunicado de CSIF- al margen de ser electoralista es también errónea y crea un malestar entorno a los trabajadores de la Ciudad Autónoma que para nada beneficia el ambiente laboral”.

Por ello, avisan, exigen a la Administración que “aclare públicamente este desacierto, ya que no son pocos los frentes que ésta tiene abierto con respecto a las nóminas de los empleados de la Ciudad, a los cuales no dan soluciones y solo se arrodillan ante el pago de costas en el juzgado por las innumerables demandas interpuestas por los trabajadores, y estas no paran de crecer”.