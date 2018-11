CCOO celebra el compromiso del Gobierno de subir el 2,25% a los empleados públicos con o sin Presupuestos

La Comisión de Seguimiento del II Acuerdo de mejora del empleo público y de condiciones de trabajo se reunió este jueves en Madrid. En la cita, el Área Pública de Comisiones Obreras exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez garantías del cumplimiento del acuerdo alcanzado que contemplaba una subida como mínimo del 2,25 por ciento del salario para 2019 a los empleados públicos. Y ante eso, el secretario de Estado de función Pública, José Antonio Benedicto, expresó rotundamente la voluntad del Gobierno de cumplir en su totalidad el acuerdo, incluidas las subidas salariales haya o no aprobación de Presupuestos Generales del Estado, según ha informado el propio sindicato tras la cita.

Comisiones también planteó en la reunión otras dos cuestiones que el sindicato considera necesarias revistar sobre el acuerdo. Por un lado, , al bajar el Gobierno la previsión de incremento del PIB para el 2019 al 2,3 por ciento (estaba previsto el 2,5), el sindicato ha demandado vincular el incremento variable a esta nueva previsión. Y por otro lado, exigir que la jornada de 35 horas sea de aplicación en el conjunto del Estado sin vincularlo a ningún otro parámetro.

Además el sindicato ha exigido la calendarización inmediata de todas las comisiones de seguimiento que generaba este acuerdo, dando prioridad a la comisión de seguimiento sobre el proceso de estabilización de plazas. El secretario de Estado ha comprometido una reunión la próxima semana con el director general de Función Pública, Javier Rueda, para fijar el calendario de reuniones y poner en marcha todas las comisiones de seguimiento derivadas del acuerdo.

CCOO también ha insistido en la constitución de la mesa de diálogo social para el sector público empresarial, donde no se está desarrollando adecuadamente el acuerdo y no se está respetando la negociación colectiva. Benedicto ha declarado que, aun no siendo competencia de la Mesa general de las Administraciones Públicas, entiende la necesidad de la constitución de una mesa para el sector público empresarial y así lo trasladará. Para tratar cuestiones sobre el sector público empresarial, CCOO ha cerrado una reunión con el Ministerio de Hacienda el próximo 22 de noviembre.

Además, el sindicato ha insistido en la necesidad de la convocatoria urgente de la mesa para el Servicio Exterior, que emplea a más de 7.000 trabajadores y trabajadoras, los cuales llevan con los salarios congelados desde 2009. El secretario de Estado está atendiendo a las demandas reiteradas de CCOO y ha informado de que su equipo está trabajando para dar una respuesta inmediata a este colectivo.

“Desde CCOO estimamos como positiva la reunión, por cuanto se establecen compromisos concretos en cuanto al cumplimiento y al desarrollo del II Acuerdo de mejora del empleo público, pero estaremos vigilantes para que esta voluntad se corresponda con hechos y efectivamente se cumpla de forma íntegra lo contenido en el acuerdo”, ha analizado el sindicato.