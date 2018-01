CCOO defiende la bolsa de horas y cree que los policías recurrentes podrían ver revisadas sus nóminas

CCOO no cree que sea necesario revocar el acuerdo de 2012 que ha permitido a más de 400 trabajadores de la Ciudad cobrar el plus íntegro de jornada especial a cambio de generar una 'bolsa' de horas extraordinarias pese a las sentencias que obligan a la Administración a abonar a algunos policías locales la realización de jornadas festivas no programadas antes del inicio del ejercicio natural.

"El cumplimiento estricto de las sentencias obliga a abonar esas horas como extraordinarias pero al mismo tiempo el hecho de que no se haya aplicado en esos casos la bolsa puede provocar que se consideren horas ya abonadas en la nómina, lo que conduciría a una revisión de las remuneraciones de consecuencias aún indeterminadas", ha planteado este martes en un comunicado.

El sindicato ha recordado que 2012, cuando UGT y CCOO cerraron su acuerdo con el Gobierno para crear esa bolsa y llevar a 42,5 horas semanales la jornada especial, fue "muy duro para todos los empleados públicos". "Los policías locales no fuimos una excepción: nos enfrentamos a una situación muy complicada para hacer compatible el cumplimiento de la legalidad, aunque no nos gustara, con nuestra prioridad, que era evitar la reducción de presencia en las calles y que no fueran mermadas las retribuciones".

"Aquella negociación", ha recordado, "la abordamos prácticamente en solitario con determinación y firmeza y posteriormente se sumó UGT cuando dos sentencias del TSJA reconocieron la legalidad del aumento de la jornada laboral pero CSIF mantuvo una posición esquiva, colocándose de perfil y promoviendo el enfrentamiento entre colectivos, intentando, en todo momento, como consta en acta, que por agravio comparativo se quitara la jornada especial a la policía, biblioteca, bomberos y cementerio".

El resultado fue un "pacto imaginativo" imperfecto pero útil para "lograr nuestro objetivo básico en el marco de la ley", la bolsa, que CCOO sigue viendo "perfectamente legal y útil", por lo que "puede y debe seguir vigente independientemente de que se pueda revisar y modificar a partir de noviembre de 2018 con otras fórmulas para su prestación, como hemos planteado año tras año".

Comisiones Obreras quiere "transmitir tranquilidad" y este martes irá a la Mesa Negociadora convocada por el Gobierno para revocar la bolsa "con las ideas muy claras y el objetivo bien definido: como siempre, defendiendo a ultranza los derechos de los policías". "Estamos convencidos de que lograremos un acuerdo positivo pero tenemos que lamentar las actuaciones como la de otra central sindical que, en su ansia de pescar en río revuelto con falso cebo, se aparta de los intereses generales, pone en cuestión la negociación colectiva y no tienen reparos en los perjuicios que pueda ocasionar con la única intención de buscar su propio interés aunque como es probable termine perjudicando a sus propios defendidos”, ha advertido en aparencia referencia no explícita a CSIF..

"No se nos olvida", ha apostillado sobre esa central, "que a finales de diciembre de 2017, cuando estábamos redactando el documento que contenía el listado definitivo para las consolidaciones, que afectaban a 360 empleados públicos, amenazaron a la consejera con mantener la denuncia de la OPE 2017 si no accedía a 14 peticiones, la mayoría de ellas de carácter individual y entre ellas cambios de destinos sin concurso y aumento de retribuciones que afectaban a varios de sus delegados".