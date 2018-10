CCOO denuncia el caos en Gerencia de Justicia en Ceuta por falta de efectivos

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Ceuta ha denunciado este viernes el caos que vienen soportando desde hace varias semanas la Oficina Delegada de la Gerencia de Justicia en la ciudad, en la plaza de Maestranza. Un caos que está motivado, según el sindicato, por la reducción de 4 a 2 funcionarios disponibles para todas las labores y que estaría forzando al personal de Seguridad y al agente destinado de la Guardia Civil a ayudar en las labores administrativas, además de provocar diversas reclamaciones y quejas de los usuarios.

El sindicato describe la situación como “una pesadilla para los trabajadores y los ciudadanos que tienen que realizar algún trámite en esas dependencias”. Todo motivado por esa reducción de 4 a 2 en los funcionarios que atienden al público y que el Ministerio no ha cubierto.

Comisiones recuerda que la oficina no es un órgano judicial, sino que colabora y está al servicio de la Administración de Justicia. Entre sus labores figuran la expedición de certificaciones de última voluntad, contrato de seguro de cobertura de fallecimiento, así como notas informativas sobre esto, antecedentes penales, certificados de ausencia de delitos sexuales a personas que deben trabajar con menores, apostilla de documentos, recogida y envío de documentos al Ministerio. Y con carácter interno realiza funciones en materia de personal y gastos de funcionamiento, obras, suministro de materiales para los distintos órganos judiciales de la ciudad. Gestión del personal interno, sustituto y laboral en Justicia.

Según la denuncia pública realizada por Comisiones Obreras tanto la Gerencia Territorial de Sevilla de la que depende la oficina como el propio Ministerio de Justicia han sido informados de la situación que atraviesa la Gerencia por falta de medios y personal, “pero no ha reaccionado, ni ha aumentado los recursos, ni contratado personal” en una oficia que, recuerda el sindicato, funciona en la actualidad con el 50 por ciento de su personal asignado.

Así las cosas el sindicato califica de “lamentable” el servicio que se está ofreciendo. “A diario decenas de personas acuden a la oficina. Ha habido varias quejas de ciudadanos y funcionarios por esta desastrosa situación. Desde hace semanas los usuarios suben a esta sede en turnos y el resto esperan, de pie o sentados. Ello se debe, como he referido anteriormente, a que solo hay dos funcionarios que atienden al público. De los cuatro -1 informático y 3 administrativos- hay dos de baja médica. Se están llegando a producir incidentes por las esperas y falta de respuesta en la expedición de documentos. El vigilante de seguridad o el propio Guardia Civil, además de encargarse de la seguridad del edificio, también tienen que informar a los ciudadanos de las tasas que deben pagar para determinados trámites, para que no tengan que hacer dos colas, y darles los turnos. Rara vez se expide el documento solicitado el día que se solicita. Las largas esperas, no obstante, están causando malestar y caos, que están llevando a los usuarios de este servicio llevan a presentar reclamaciones por escrito”, ha descrito la situación el sindicato.

Comisiones anima a los usuarios a seguir reclamando un mejor servicio y así recuerda que pueden presentar sus reclamaciones en la propia Gerencia o por correo postal o electrónica, en este segundo caso se requerirá de firma electrónica.