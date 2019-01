CCOO denuncia “la obra interminable” del Banco de España

El sindicato Comisiones Obreras denuncia “la obra interminable” en la que se ha convertido la reforma del Banco de España para adecuarlo como futura sede judicial. “Desde hace meses no tenemos noticias del Banco de España, no sabemos si ha llegado a recepcionarse las obras de la Primera Fase. Lo que si podemos afirmar es que está todo parado, no hay nadie trabajando en el antiguo banco”, denuncian.