CCOO se desmarca de la "propaganda electoral" de UGT y CSIF sobre el Convenio y el Acuerdo de 2005

El secretario general de la sección sindical de CCOO en la Ciudad Autónoma, José Antonio López López, se ha desmarcado este jueves de la "propaganda electoral para engañar a los trabajadores" de la Administración local en la que a su juicio están cayendo UGT y CSIF, que con escasos minutos de diferencia han divulgado nuevas iniciativas para "renegociar" el Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador "caducado desde 2007" en la Administración autonómica.

Según el comisionista, ambas centrales no tiran más que fuegos artificiales. CSIF, que dice que lleva en ese tajo desde enero de 2015, porque "sabe que su supuesta denuncia no tiene ningún valor, ya que no representa a la mayoría de la parte social que se exige para dar respaldo a cualquier iniciativa de ese tipo". UGT, otro tanto de lo mismo "porque argumenta ser mayoritario cuando tiene los mismos delegados que CCOO en la Mesa General de Negociación".

"Cualquier denuncia debe, para tener la mayoría exigida, contar con el acuerdo de al menos dos centrales", ha resumido López, que en cualquier caso ha subrayado que "todos sabemos que en la última Mesa de Negociación el Gobierno acordó con los sindicatos empezar la negociación en la próxima reunión, que presumiblemente tendrá lugar el 6 de febrero".

El representante de Comisiones se sitúa, desde luego, el primero a la hora de empezar esas conversaciones. "Todos estos años hemos estado haciendo propuestas y adelantando trabajo sobre los puntos que el anterior Convenio y Acuerdo Regulador no podía resolver por falta de concreción u otros déficits pero a los trabajadores también hay que decirles", ha añadido López, "que en el Presupuesto de la Ciudad para 2019 no hay ni un euro para mejorar las condiciones laborales y sociales previstas".