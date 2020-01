CCOO espera que la Justicia obligue a la Ciudad a dotarse de RPT y a pagar determinados pluses

La Sección Sindical de CCOO en la Ciudad espera que la Justicia obligue al Gobierno local a implementar las medidas que pidió introducir en los Presupuestos de la Ciudad para 2020 y que el PP y Vox rechazaron. Se trata, por ejemplo, de la necesidad de elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o del pago de pluses de toxicidad y peligrosidad a "un número importante de empleados públicos" que no los perciben, asuntos ambos "ya judicializados".

"Al igual que otros años no se nos va a contestar a nuestras alegaciones de manera oficial, lo que manifiesta una falta de respeto a la que desgraciadamente se están acostumbrando", ha criticado la central la actitud del Ejecutivo de Vivas, al que ha advertido que sobre el plus de manejo de terminal "la Administración tendrá que seguir pagando costas judiciales porque no quiere negociar y aplicar dicho concepto a todos los trabajadore que lo utilizan".

También hay partidas "como las de sustituciones, horas extras, festivos, etcétera, que están valoradas a la baja a sabiendas de que año tras año son insuficientes y tienen que ser completadas con modificaciones de créditos, lo que demora su pago más de cinco meses por la falta de previsión de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública".

"Al margen de la no negociación de un nuevo acuerdo regulador/convenio colectivo, es de justicia que se actualicen los conceptos económicos establecidos, ya que la mayoría datan del año 2005, por lo que se debería incrementar la partida de ayudas sociales, circunstancia no aceptada tampoco por la Administración", ha lamentado el sindicato.

Para CCOO "todo esto es una falta de respeto y previsión por parte del Gobierno de Juan Vivas, que no se mueve de su silla si no es a golpe de presiones que en ningún caso obedecen a criterios estrictamente de justicia social".