CCOO pide el cese de Vega por dirigir la Policía Local desde la "incompetencia" y la "prepotencia"

Comisiones Obreras (CCOO) ha pedido este lunes a última hora de la tarde al Gobierno de Vivas que cese cuanto antes al superintendente de la Policía Local, Sebastián Vega, al que ve "notoriamente sobrepasado" al frente de un Cuerpo en el que cunde la "inquietud" ante sus "signos de incompetencia", pero también por su "incapacidad, torpeza, abuso y prepotencia".

Para muestra, un botón: "Esta mañana", ha denunciado el sindicato, "ha expulsado en la puerta de entrada de las dependencias municipales a los representantes sindicales de CCOO cuando se encontraban desempeñando labores de entrega de material de protección y asesoramiento a distintos compañeros argumentando que son personal ajeno a la Policía".

"Además de ser delegados también son agentes municipales y ni que decir tiene que la labor sindical es considerada por el Gobierno como un servicio esencial el cual se establece en Real Decreto con motivo del Estado de Alarma, eso sí, con la medidas de seguridad que una crisis de estas características recomienda y obliga, y a las propias establecidas por la Jefatura al mando", ha recordado CCOO, que ha añadido que "al mismo tiempo que repudiaba a dos agentes de policía en labores sindicales permitía que una ciudadana ajena totalmente al servicio pudiera estar en las mismas dependencias".

A juicio de la central, tal comportamiento es una respuesta a "nuestras reivindicaciones por deficiencias y carencias" y al hecho de que la “readaptación organizativa de toda la plantilla” sigue incompleta "por la incapacidad de dar las órdenes establecidas desde la Consejería de Gobernación, dándole la responsabilidad de la reducción de turnos a los mandos intermedios, cuando debería tomarla él como se ha hecho en la Policía Nacional".

Según Comisiones, el "deterioro" de la Policía Local es "es aceleradamente progresivo" y "Ceuta no se puede permitir el lujo de que su Cuerpo funcione con notables deficiencias como consecuencia de una manifiesta incapacidad para organizarla y dirigirla" por parte de Vega, al que ve en "estado de nervios" cuando lo que se precisa ahora es "una actitud diametralmente opuesta".

"Ante una situación de gravedad en la que se está viviendo, quien dirige a la Policía Local navega con un rumbo desconocido y con desconcierto, además de desbordado sin dejarse escuchar y presa de un preocupante nerviosismo", ha resumido CCOO, que considera que "el Gobierno de la Ciudad debe tomar medidas urgentemente".

"No nos sentimos orgullosos de hacer esta denuncia con la queesta cayendo, pero no nos han dejado otro camino que acudir a la Inspección de Trabajo y a la vía contenciosa administrativa porque no permitiremos", ha advertido, "ningún acto de vulneración de derechos fundamentales que con mucho esfuerzo y sudor han logrado cuantos antecesores se han dedicado a la lucha por los derechos económicos, sociales y laborales de los que hoy todos disfrutamos, ya que en caso contrario estaríamos volviendo a tiempos de antaño".