Los sindicatos rechazan el protocolo de actuación de la Policía Local en la zona portuaria por carecer de rigor jurídico

Tras una reunión de más de cuatro horas con el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, CCOO, UGT y CSIF se niegan a firmar el protocolo de actuación de la Policía Portuaria y la Policía Local en la zona de servicio del puerto de Ceuta. Un documento, consideran, que no garantiza la seguridad jurídica de las actuaciones policiales, que es precisamente lo que pretende.

Para CCOO, es necesario declarar la nulidad del protocolo “donde se disfraza y desfigura el referido principio, y donde supondrá la presencia de la Policía Local de forma eventual o permanente en zona de Puertos del Estado, por lo que nos reservamos el derecho de tomar las oportunas medidas legales en la forma en la que se establezca el servicio en el lugar de referencia”. Para la sección sindical de CCOO entiende que se están ordenando a la Policía Local funciones no contempladas en la legislación vigente. “Nos reservamos el derecho de emprender cuantas acciones considerásemos, no sin señalar a aquellos que obliguen al expreso cumplimiento del mismo, Consejería de Gobernación y Jefatura de Policía Local”, advierten desde Comisiones Obreras.

“Un protocolo que obligará, en toda su extensión, a los agentes de Policía Local a ejercer una invasión de funciones de otros, y que a su vez va a suponer que la Consejería y la propia Jefatura, si así lo cumple, cometan una dejadez de las propias establecidas en la legislación vigente, no garantizando por ello la seguridad del tráfico en zona sí dependiente de la Administración Local, como es el casco urbano, y que sobran hechos ya probados para constatar que la Policía Local, en lugar de uso restringido y común de dominio público de Puertos del Estado, no tiene capacidad territorial, funcional ni incluso sancionadora, y que estos carecerían de la condición de agente de la autoridad”, resumen sus argumentos desde CCOO.

Por otro lado, consideran que el déficit de personal que presenta la Policía Portuaria no puede ser soportado por una Jefatura “que ya de por sí no es capaz de mantener y atender el requerimiento ciudadano al 100%, tal como ocurre en diversas ocasiones, donde es habitual escuchar entre las unidades que no se pueden encargar de un servicio determinado por carecer de dotaciones, y que el mandar a los agentes locales allí va a agravar aún más la situación de exceso de trabajo en inseguridad jurídica que hoy en día ya existe, al obligarles a ocuparse de intervenciones no de carácter competencial y desatendiendo las propias establecidas por ley”.

CCOO señala además que se trata de un protocolo sin fecha de caducidad, y donde no se concreta el personal destinado, “sino que deja de forma subjetiva su presencia”, cuando en lo que se refiere a la vigilancia tráfico, destacar que tanto la Policía Local como la Policía Portuaria tienen establecidas de forma clara y expresa cuáles son sus competencias en esta materia dentro del dominio al que pertenecen, sea Administración Local o Puertos del Estado respectivamente.

El sindicato recuerda que según informes preceptivos, la Ciudad Autónoma de Ceuta no tiene capacidad en materia de ordenación y control del tráfico en las zonas restringidas y de uso común de Puertos, pertenece a la Administración General del Estado y que por tanto, es a ésta a quien corresponde su ejercicio a través de los organismos competentes. Así lo aclara un informe de un Técnico de la Administración General de la Ciudad de 2005, informe de la abogacía del Estado, recurso de apelación 000279/2011 de la audiencia provincial, sección número 6 de Ceuta, sentencia 00075/2014 de la Audiencia provincial de Cádiz, sección 6ª de Ceuta, Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, artículos 106, 107 y 296, informe de abogado de la Ciudad y del Estado, así como la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 40/1998 en el que los lugares de Puertos de Interés General, en los términos que ostenta el marco legislativo actual, otorga la totalidad de las potestades públicas en la materia, no existiendo título competencial autonómico o local que permita entrar en este ámbito, e informe de la Dirección General de Tráfico, así como la Ley de Haciendas Locales donde se atribuye a los municipios la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, ya que los recintos portuarios así como sus zonas de uso común, son considerados bienes de dominio público estatal.

“El protocolo, lo que trata de enmascarar persuasivamente, es una actuación directa de la Policía Local en zona portuaria, tomándose como referencia un aparente principio de coordinación, cooperación y colaboración recíproca y auxilio mutuo, poniendo en pugna las competencias que la Ciudad y sus agentes tienen atribuidas”, alegan recordando que los informes concluyen que la Policía Local solo puede ejercer sus competencias en el casco urbano de su municipio, y donde la justicia lo deja muy claro, donde se manifiesta, y reiteramos, que incluso se perdería el carácter de agente de la autoridad, teniendo que actuar como meros denunciantes.

stablecer un protocolo de actuación en zonas donde un agente de la Policía Local sólo puede actuar de oficio o en auxilio de la Guardia Civil y Policía Nacional, no protegerá jurídica ni patrimonialmente a los agentes de Policía Local ya que según la legislación no tienen competencias.

Un protocolo lleno de erratas

Desde la sección local de CSIF de Ceuta denuncian que el documento que pretende firmar el Gobierno Local no sólo no protege jurídica y patrimonialmente a los agentes de Policía Local sino que además, "subordina al cuerpo local ante la Autoridad Portuaria y además sobrepasa absolutamente la legislación estatal propia y de Puertos del Estado". "El protocolo marca la obligación de los agentes de Policía Local de trasladar los partes de intervenciones policiales a las dependencias de la Autoridad Portuaria, algo que entendiendo los datos que contiene son de carácter especial de protección de datos según la Ley 15/1999 de Protección de Datos y por tanto, seria contrario a la normativa".

Un documento, que, critican desde CSIF, se compone, "deerratas dentro del texto, terminología incorrecta que no contempla la ley y asume competencias al cuerpo local que la propia Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye, a la Guardia Civil". Por ejemplo, el documento usa el concepto “término municipal” cuando la terminología que en realidad usa la normativa es “casco urbano”, "algo que todo el mundo entiende, no es lo mismo", apuntan desde el sindicato.

"Además, el Gobierno ha vendido públicamente otorgándole carácter de informe, a un email remitido por la Abogada del Estado tras una consulta, por email también, de la Autoridad Portuaria donde ella misma llega incluso a advertir que, “habida cuenta que se trata de un protocolo que no implica la asunción de ninguna obligación ex novo, si no una mera declaración de voluntad de coordinar competencias ya atribuidas por la normativa tanto a la Autoridad Portuaria como a la Policía Local”, denuncian, aludiendo a la Audiencia Nacional en su sentencia de mayo de 2014, que deja claro que “los recintos portuarios son considerados bienes de dominio público estatal y los municipios no pueden tener en ellos competencias”.

"Desde CSIF con el ánimo de proteger a los agentes de la Policía Local para que así, no vean peligrar la integridad jurídica y patrimonial de los mismos, haremos todo lo que esté en nuestra mano para conseguir que el Gobierno no apruebe un documento que entendemos es contrario a la normativa poniendo en peligro de nuevo, a los futuros agentes que desarrollen allí sus funciones", avisan.