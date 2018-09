CCOO sigue esperando avances tecnológicos en las sedes judiciales de la ciudad

El sector de Justicia de Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha lamentado este viernes tras la celebración, ayer, de dos reuniones con el Ministerio de Justicia sobre la creación de un grupo de trabajo de oficina judicial y sobre nuevas tecnologías, que en la ciudad autónoma "suenan campanas de que va a llegar la era digital transformada con nuevos equipos y mejoras en el expediente electrónico pero como no sean los Reyes Magos los encargados seguimos igual que siempre".

El sindicato solo ha reconocido algún avance como que"no se cae el sistema con la asiduidad que lo hacia en meses anteriores" pero ha incidido en que "la lentitud y la falta de velocidad en las comunicaciones es la tónica diaria en el trabajo".

La lentitud de Lexnet, la falta de soluciones en incidencias y la falta de cumplimiento del Plan de renovación de Infraestructuras con nuevos ordenadores, pantallas, impresoras y escáneres; la renovación de los equipos audiovisuales y de grabación de las salas de vistas; los nuevos equipos de videoconferencia en diferentes sedes de la Red judicial; los nuevos equipamientos de comunicaciones "para conseguir mayor velocidad de transferencia de datos"; la disponibilidad de conexión inalámbrica a Internet para facilitar el acceso al expediente judicial electrónico; y "las compensaciones a todos los trabajadores que diariamente sufrimos la lentitud y las caídas de las aplicaciones informáticas" son puntos débiles de la Justicia en Ceuta para CCOO.

Además, el principio de 'apel cero' no sólo "no ha agilizado la tramitación" sino que "la ha ralentizado hasta llegar a retrasos muy superiores respecto al tiempo que se tardaba antes del cambio de normativa, por no decir en consumo que se ha triplicado en nuestras sedes judiciales".