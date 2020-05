CCOO destaca que ha sido el único sindicato con atención presencial en la Ciudad durante la pandemia

La Sección Sindical de CCOO en la Asamblea ha asegurado este miércoles que está "vigilando" los movimientos del Área de Gobernación porque "la información que manejamos, aun siendo penúltima y no materializada, presagia un futuro inmediato de conflictividad no deseada porque los estilos de gestión generan una impronta nada halagüeña que afecta a los trabajadores desde las supremacías del 'esto son lentejas' que no vamos a consentir".

En un comunicado, el sindicato ha recordado que "para CCOO la seguridad y salud de los trabajadores ha sido siempre un pilar básico de sus actuaciones: nadie como nosotros tiene un Instituto exprofeso para el desarrollo y la colaboración institucional en materia de prevención de riesgos laborales".

"Ahora puede parecer coyuntural la motivación de nuestro celo en el cumplimiento de la normativa que protege a trabajadores, pero desde que empezó esta persistente pandemia de la COVID-19 hemos estado atentos, alerta, para atender y apoyar las solicitudes de los trabajadores y las deficiencias que pudieran existir en materia de seguridad y salud", ha subrayado el sindicato.

La central de José Antonio López ha hecho hincapié en que ha sido "la única" que ha mantenido "una atención presencial como sindicato en el Ayuntamiento" y ha puesto de relieve que "no hemos descuidado ningún centro, ningún servicio, a pesar de las consecuencias de conflicto que esta acción conlleva con algunas organizaciones".

"Realizamos un seguimiento continuo a policías, a bomberos, a servicios esenciales y a los que se van a incorporar, hemos velado por la atención al público segura, el teletrabajo, actuamos en Medio Ambiente, etcétera", ha enumerado en un comunicado. Por último, "nuestros trabajadores de las empresas municipales han tenido nuestro mismo empeño y seguimiento para que la seguridad prevalezca".

En suma, para CCOO "somos un sindicato de clase y el promotor de la Seguridad y Salud por excelencia, pero somos y estamos, en esta circunstancia, en las pasadas y en las que están por venir".