La Ciudad aplicará el sistema de evaluación de resultados de Trace y desactivará la huelga de limpieza

El Gobierno de Ceuta, cuyo consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, firmó el 29 de abril un nuevo protocolo de evaluación del trabajo de Trace como concesionaria de la limpieza pública viaria y la recogida de residuos, sistema de control que según el propio portavoz del Ejecutivo "no se aplica", ya que lo que siguen haciendo Yamal Dris y su equipo es "contar" operarios que salen a la calle, ha asumido este martes que tiene que poner en práctica ese mecanismo y ha puesto en marcha la cuenta atrás que presumiblemente desactivará la huelga del sector convocada a partir de medianoche.

Según las fuentes consultadas por Ceutaldia.com, salvo giro inesperado de los acontecimientos el Gobierno vendría de esta forma a cumplir su parte del trato que, en plenas negociaciones del nuevo Convenio Colectivo, posibilitó un acuerdo y la desconvocatoria de la huelga con la que los sindicatos habían amenazado también entonces.

La Administración, sin embargo, ha seguido descontando cientos de miles de euros de cada certificación mensual a Trace, cuyos abogados llevan meses advirtiendo también a la Administración de que si lo que les une es un contrto de servicio público mediante la modalidad de concesión a lo que tiene que someterse es a una "obligación de resultado", es decir, a si las calles están o no limpias, no a que le estipule hasta el último detalle de su desempeño.

Como el Gobierno siguió quitando dinero a Trace (no lo hizo durnte 53 meses pero a partir de junio de 2017 no ha dejado de hacerlo), el Convenio, que no legó a firmarse, quedó en vía muerta y el Comité de Empresa acabó convocando una huelga para obligar a moverse a patronal y Admnistración. El secretario del órgano de representación, Juan Gutiérrez, ha anunciado que los sindicalistas están convocados a las 17.00 horas por la parte empresarial.

Sistema de control

Ahora para medir la limpieza pública se deberán tomar “al menos 40 muestras o medidas” cada mes en puntos “distribuidos de manera aproximadamente uniforme por todo el territorio del contrato” con una superficie de 250 metros cuadrados y, ahí, detectar la presencia de residuos inorgánicos (pequeños, medianos o grandes), residuos orgánicos, residuos en alcorques, excrementos de animales, papeleras (vacías, sin vaciar pero sin rebosar o rebosante) y residuos alrededor de contenedores.

Después, contar los residuos localizados en el tramo observado y aplicar a cada tipo de residuo un factor de grado de importancia dependiendo de sus dimensiones, su origen y su ubicación. Todo cuenta. El Protocolo de valoración de la limpieza establece que los residuos inorgánicos que sean localizados en la zonas revisadas se deben clasificar en pequeños (inferiores a un paquete de cigarrillos), medianos (superiores o iguales a una cajetilla de tabaco no arrugada pero inferiores a un folio, por ejemplo una bolsa de plástico vacía) o grandes (una caja de cartón, un periódico, botellas de un litro o superiores...). Con los orgánicos hay que hacer algo parecido. Los alcorques deben catalogarse como limpios (con menos de cinco residuos pequeños), algo sucios, sucios o muy sucios (con 30 ó más pequeños, más de dos medianos o uno grande). Con las heces de mascotas debe contabilizarse cada excremento como unidad “salvo que procedan del mismo animal”.

A los factores de limpieza pública se suma un índice de equipo (sobre vehículos y personal) y otro de limpieza y mantenimiento de contenedores. En el caso de los equipos debe analizarse el aspecto de la maquinaria, si los automóviles hacen un ruido excesivo y si la uniformidad de los trabajadores es reglamentaria y decorosa. Con respecto a los contenedores se impone tener en cuenta si los lugares expresamente acondicionados para dejar las basuras están rotos, quemados, deteriorados o especialmente sucios (grafitis, pintadas, carteles...).