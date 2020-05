La Ciudad no cambiará de momento las franjas horarias para salir a la calle por edades

El Gobierno de Ceuta no prevé introducir ningún cambio en las franjas horarios que, durante la última semana, han ordenado las salidas y paseos de niños, mayores, adultos y deportistas por la ciudad autónoma pese a que la Administración General del Estado ha abierto la mano para que las regiones que acceden este lunes a la fase 1 puedan reacomodarlas sin eliminarlas en función de sus condiciones climatológicas.

Según lo publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar en su ámbito territorial que la franja horaria [de los paseos de los niños] comience hasta dos horas antes y termine hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente la duración total de dicha franja".

La Consejería de Sanidad del Ejecutivo local lo ha estudiado, pero al menos de momento, no va a introducir novedades, entre otras cosas porque considera que los colectivos de niños y mayores no deben coincidir para prevenir cualquier contagio y porque las temperaturas en la ciudad a estas alturas del año no imponen cambios.

Entre las 6.00 y las 10.00 y entre las 20.00 y las 23.00 podrán salir, como hasta ahora, los mayores de 14 años a hacer actividades físicas (paseo en un radio de un kilómetro o deporte individual). Aquellas personas que requieran salir acompañadas por motivos de necesidad y las mayores de 70 de años podrán practicar deporte individual y pasear entre las 10.00 y las 12.00 y entre las 19.00 y las 20.00. Las personas mayores de 70 años pueden salir acompañadas de una persona conviviente de entre 14 y 70 años.

El horario reservado a los niños (1 hora de paseo o juego, máximo de 3 niños por progenitor o adulto responsable) continúa de las 12.00 a las 19.00.