La Consejería de Educación ha licitado a la carrera por algo menos de 2.800 euros un contrato menor para limpiar el Colegio de Educación Especial (CEE) San Antonio y la Guardería Juan Carlos I durante la 'semana blanca' y la primera con actividad lectiva tras el parón de Semana Santa, del 2 al 13 de abril, después de que el pasado viernes ambos centros se quedasen sin ese servicio y el segundo se viese obligado incluso a paralizar la actividad de comedor por un desajuste en la sucesión de contratos para su prestación.

El plazo de presentación de ofertas se cerrará este martes. Según el consejero de Educción, en e[ expediente de contratación "puntual" no se ha atterado et objeto det contrato mayor ganado por APROS que previsiblemente entrará en vigor el lunes 15 de abril para evitar la apticación de las regtas generates de contratación, por lo que "no existe fraccionamiento del mismo".

La Consejería ha apelado a "razones de urgencia" para sacar este contrato "al haber finalizado el menor previsto para cubrir las necesidades de limpieza y mantenimiento de los centros de Juan Carlos I y de San Antonio en tanto en cuanto se gestionaba el contrato mayor, el cual en la actualidad sigue en tramitación por causas absolutamente ajenas a esta Consejería, siendo imprescindible la prestación del servicio por las características del alumnado de los referidos centros".