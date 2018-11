La Ciudad prevé pagar este jueves a Trace las certificaciones de septiembre

La Ciudad Autónoma prevé tramitar este jueves el pago a Trace de las certificaciones de septiembre, según han indicado fuentes del Ejecutivo local que han negado que existan complicaciones "especiales" con los pagos a la adjudicataria del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos.

La UTE no cobra íntegras sus facturas mensuales desde el verano del año pasado y ahora espera respuesta de la Administración a su petición formal, concretada en un escrito fechado el 1 de octubre, de romper su contrato, que entró en vigor en febrero de 2013.

El Gobierno aceptó en abril para evitar una huelga cambiar la forma de evaluar su trabajo y en septiembre aceptó relevar a los responsables de su seguimiento, que al terminar octubre propusieron pagar íntegras de nuevo las certificaciones de Trace. La Intervención se negó a hacerlo sin más justificación.

Esta semana, el Comité de Empresa alertó de que de nuevo escuchaba cantos de sirena de sus patronos sobre un posible retraso en el abono de las nóminas si la Ciudad no pagaba a tiempo. Los sindicatos han asegurado que si el día 1 de diciembre no han cobrado todos los trabajadores no saldrán a la calle.