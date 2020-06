La Ciudad, “sorprendida” por las presiones de la empresa de autobuses, exige que restituya la línea suspendida

El consejero de Fomento, responsable del tarea de transportes de la Ciudad, Alberto Gaitán, a la postre portavoz del Gobierno, ha adelantado que pedirá a la empresa de autobuses que restituya inmediatamente la línea 1 del Sarchal y no suspenda, como tiene previsto, la línea 5 dejando incomunicadas los vecinos de Benzú.

Gaitán ha mostrado su sorpresa "por la actitud de presión por parte de la empresa”, que amenaza con suspender también la línea 8 del Príncipe, y ha recordado en que "no se puede perjudicar a ninguna barriada” y elservicio ha de prestarse al completo. "Es evidente que los servicios hay que cumplirlos, todos", ha zanjado Gaitán.

El pprtavoz, además, ha subrayado que la Ciudad mantiene su compromiso de adelantar el pago delas bonificaciones, para sanear las cuentas d ella empresa que no puede ya pagar a su plantilla y ha recordado que se ha comprometido a una concesión directa en ta to en cuanto se redacta y aprueba el pliego de condiciones para un nuevo concurso público. Ambos compromisos están en marcha, pendientes de los necesarios trámites administrativos, y no hay razón para adoptar medidas de presión como dejar a toda una barriada sin servicio de autobús, ya que los expedientes preceptivos están ya abiertos y se espera que puedan estar resueltos a lo largo de los próximos días.