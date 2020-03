Los coches de la Policía Local no pueden con las cuestas, se atasca el freno y huelen a quemado

Desde CSIF y tras las varias denuncias en septiembre de 2018 ante la Inspección de Trabajo por el lamentable estado de los vehículos disponibles para los agentes del cuerpo de Policía Local de Ceuta, insisten en su denuncia, una más “de las que siguen incumpliendo a día de hoy muchos de los requerimientos de la Inspección”.

La denuncia de CSIF provocó la baja de”ya que estaban registrados como vehículos de uso particular, algo totalmente incomprensible y fraudulento”. A día de hoy, reseñan desde CSIF, se han realizado pruebas a varios furgones de la UIR, ampliando las inspecciones a vehículos pertenecientes a la UPAC y a 092: la conclusión es que “el estado lamentable estado podría provocar accidentes derivados del estado actual de los vehículos”.

“Los vehículos perdían la respuesta del motor al subir una pendiente y paulatinamente perdían su velocidad sin posibilidad de respuesta por parte del conductor del mismo, algunos frenos se quedaban accionados con el consiguiente peligro que ello conlleva, vibraciones muy por encima de lo máximo recomendado, persistente olor a quemado y a gasoil dentro del habitáculo del vehículo debido a la filtración de gases nocivos al interior del vehículo, asientos en mal estado e inadecuados para el uso diario y especializado que tienen dichos vehículos, etc. La situación es tan caótica y desastrosa que a uno de los vehículos no han podido realizarle la pruebas en circulación debido a no disponer de las luces de emergencia”.

CSIF además desconfía de las características de los vehículos que van a licitarse. “Mucho nos tememos que los mismos no reunirán las condiciones necesarias para el desempeño que van a tener. No podemos seguir basando todas las adquisiciones sólo en el criterio de mejor precio ya que esto deriva en una menor calidad de los artículos adquiridos. Desde CSIF estaremos vigilantes a que los vehículos que se adquieran cumplan todas y cada unas de las especificaciones obligatorias según la normativa correspondiente derivándolo de nuevo a la Inspección de Trabajo en el caso de que sea necesario”.

Por todo ello desde CSIF exigen que el Gobierno de forma urgente provea de los vehículos necesarios al cuerpo de Policía Local con las condiciones necesarias para el uso intensivo que se le da, en funcionamiento las 24 horas del día durante los 365 días del año. “El Gobierno Local y la Jefatura no pueden continuar con el rumbo que ha tomado demostrando que la seguridad e integridad de los agentes de Policía Local no tienen la mínima importancia para ellos y no pueden solo preocuparse de abaratar costes en exceso incluso por encima de preservar la integridad física de los agentes para así, malgastar el dinero público de los ciudadanos en una ristra interminables de cargos públicos y asesores para pagar lealtades y prebendas”.

Para CSIF, el superintendente con el apoyo y ayuda del presidente de la Ciudad, “ha provocado que el cuerpo de la Policía Local de Ceuta se encuentre sin dudas, en su peor momento de la historia”.