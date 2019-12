El Consejo de Europa ve "abierto" el debate sobre proteger el darija y pide aclarar su situación en Ceuta

La situación del darija, la lengua materna de más de la mitad de la población escolar de la ciudad, parece preocupar más al Consejo de Europa que a las autoridades españolas. Si estas últimas obviaron cualquier referencia a ella en su quinto informe de evaluación del grado de cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales , la organización intergubernamental de la que forman parte 47 Estados europeos no lo ha hecho, ni su Comité de Expertos ni el de Ministros.

Este último acaba de aprobar sus "recomendaciones" a España y entre ellas está “aclarar” la situación del darija en la ciudad autónoma , así como la del portugués en Castilla y León, del caló como “lengua no territorial” en todo el Estado y del estremeñu en Extremadura.

El Comité de Expertos del Consejo de Europa considera que aunque “la cuestión de si proteger el árabe/darija bajo la Carta aún está abierta, como es un idioma hablado tradicionalmente en el norte de África parece bastante claro que tiene una presencia tradicional en el territorio de Ceuta” . Los especialistas han propuesto poner en marcha “un proyecto científico para aclarar el estado del darija en Ceuta bajo la Carta”, aprobada en 1992.

Este planteamiento choca frontalmente con la opinión que del darija tiene el Gobierno central, que estima que “dado que el Estatuto de Ceuta ni reconoce como oficial ni establece ningún tipo de protección para el darija, no cabría considerar incluido tal dialecto en el ámbito de protección” . Desde su punto e vista “evidentemente, no constituye parte del acervo histórico cultural europeo que corre el riesgo de desaparecer por una progresiva uniformización lingüística continental” y subrayó que “en realidad, no es una lengua propiamente europea que corra el ‘riesgo de desaparecer con el tiempo’: es una lengua ‘nueva’ sobre el territorio de un Estado europeo y no una lengua ‘vieja”.

Antes, en 2010, todavía con el PSOE en La Moncloa, España apuntó al Consejo de Europa que "el dariya es una lengua que surge en Ceuta como lengua proveniente de una inmigración y, por lo tanto, de acuerdo con la Carta Europea no puede ostentar la consideración de lengua regional o minoritaria". "Existe una asociación clara y directa entre la llegada y presencia del dariya y la llegada y presencia de la población de origen magrebí y, en consecuencia, poder concluir que la presencia de tal dialecto no es tradicional, sino fruto de una relativamente reciente y muy numerosa afluencia de personas de otro país", apostilló.

En 2014, el IEC publicó un estudio según el cual el 62,9% de los ceutíes cuyo origen sociocultural es árabo-musulmán utiliza el árabe ceutí o dariya como lengua habitual. Otro 34,6% usa el castellano, sin embargo, de forma más habitual, según las conclusiones del trabajo ‘Los usos lingüísticos de la población de Ceuta: el español, el árabe y el beréber’, coordinado por la directora del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada (UGR), Maribel Lázaro.

El informe detalló que, en términos globales, el castellano es la lengua más habitual en Ceuta (el 72% de los caballas la tienen como la más usada) y que el árabe ceutí es la segunda (26,2%). El beréber o tamazight “apenas es perceptible, alcanzando tan solo un 0,2%”.

Otras recomendaciones a España

Además de instar a España a "clarificar" la situación del darija en Ceuta, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha recomendado a las autoridades españolas “enmendar la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar el uso de las lenguas cooficiales en los procedimientos judiciales a solicitud de una de las partes” y a “mejorar el uso de las lenguas cooficiales en la Administración del Estado en las comunidades autónomas”.

También ha sugerido que se “eliminen las limitaciones de la enseñanza en gallego en Galicia y en valenciano /catalán en Valencia, así como de que se incluyan los nombres de los idiomas regionales cooficiales “en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas donde estos idiomas se hablan en aquellos casos en que aún no están recogidos”.