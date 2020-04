CSIF acusa al Gobierno de facilitar el trabajo a consejeros y jefes y obligar al resto a trabajo presencial

El sindicato CSIF denuncia que el Gobierno está facilitando el trabajo a consejeros, directores generales y jefes y obligando al resto de funcionarios a acudir presencialmente a su puesto de trabajo. “Desde CSIF denunciamos que el Gobierno Local está concediendo la posibilidad de teletrabajar mediante licencias que se están otorgando a Directores Generales, Consejeros y jefes, para que puedan trabajar desde casa minimizando así el riesgo de contagio mientras que, pretende obligar al resto de empleados públicos a asistir presencialmente a trabajar todos los días y en muchos de los casos además, sin medios”, acusan pese a que los miembros del Ejecutivo se reúnen cada día a primera hora de la mañana en el Salón de Plenos.

“Como siempre este gobierno no deja de sorprendernos y estando en la era de la información y de la comunicación digital como estamos, solo ha concedido unas cuantas decenas de licencias para teletrabajar dificultando que sean muchos más empleados los que puedan acceder a esta forma de trabajo recomendada por el estado mientras dure el COVID para todos los empleados que puedan acceder a ella.”, señalan, mientras “muchos de los directores generales, consejeros, personal político y muchos jefes de los distintos servicios, esos sí pueden tener trabajar reduciendo al mínimo la exposición y el riesgo de contagio. Vergonzoso”.

Desde CSIF exigen que se cumpla la legislación, normativa e instrucciones de los Ministerios y Organismos al frente de la lucha contra el COVID y, entre las que se encuentran el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que indica que debe realizarse teletrabajo siempre que sea posible e incluso las declaraciones del propio Ministro de Sanidad del pasado sábado 11 de abril donde el mismo, recomendó el tele trabajo como forma de trabajar cuando sea posible.

“Pero la posibilidad de quien tiene o puede teletrabajar o no, no puede quedar supeditada al capricho de un gobierno e incluso a la cercanía a este. Debe otrorgarse a todo el mundo por igual e incluso, si fuera necesario priorizar, habría que hacer comenzado por los colectivos de riesgo y no, por los directores generales”, remarcan.

El teletrabajo, alegan, no implica la obligación de contar con una licencia para trabajar desde casa, “como pretende y obliga el gobierno para así decidir quién puede y quien no”, teletrabajo, subrayan, “es también, aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador como marca el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, algo que puede realizarse sin lugar a dudas de múltiples formas y ya en nuestro ayuntamiento tenemos experiencia con algún caso.”