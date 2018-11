CSIF denuncia que varios policías locales llevan dos meses sin equipos de comunicación

La Sección Local de CSIF reitera la denuncia de falta de equipos de comunicación, popularmente conocidos como walkies, en la Policía Local. “Más de dos meses después de realizar la denuncia pública e instar por registro a la solución inmediata, a día de hoy, se mantiene la misma situación y algunos siguen teniendo que pedir prestados a compañeros los equipos para poder trabajar”, reprochan, sin entender cómo es necesario más de un año para licitar los equipos de comunicaciones de la Policía Local.

CSIF asegura que los agentes han de usar sus teléfonos móviles o pedir prestados los equipos a sus compañeros fuera de servicio para poder trabajar. “Difícil situación las de los 15 aspirantes que en breve tiempo se incorporarán definitivamente a sus puestos de trabajo ya que los cuales, no dispondrán de walkie-talkie desde el primer día”, auguran desde el sindicato.

“Es algo inconcebible cuando sabemos que el servicio de TSI realiza un trabajo diario efectivo y sobresaliente, aunque en asuntos como estos, no depende de los empleados públicos si no que, depende de decisiones políticas de presupuestarias y de gestión”. Por llo, CSIF exige al gobierno de la Ciudad que proporcione a los agentes los nuevos equipos de comunicación y de establecer a la par de facilitar el trabajo y los medios a los empleados públicos para así, establecer un sistema para que dicha situación no vuelva a repetirse. “Salir a la calle sin forma de comunicar con la central es del todo inadmisible y puede traer consecuencias nefastas”, alertan..