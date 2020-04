CSIF dice que no habrá desescalada "segura" si no se hacen test previos a los empleados públicos

CSIF ha insistido este lunes en que solo se podrá hacer una "desescalada" del Estado de Alarma y las medidas de confinamiento "segura" en la Administración local "si se dota a instalaciones y al personal de todos los medios necesarios". "No puede producirse si, como marcan todos las instrucciones, no se dota a todos los empleados de los medios necesarios (mascarillas, guantes, pantallas, gel hidroalholicos, etcétera) y de las medidas de seguridad necesarias para minimizar el contagio y no tener un nuevo repunte".

El sindicato considera que "también es necesario para la apertura de las instalaciones la desinfección profunda de todas ellas por parte de personal especializado con repeticiones diarias, la instalación de mamparas de seguridad, termómetros sin contacto e incluso la instalación de cámaras termográficas en las instalaciones de gran afluencia para antes de permitir la entrada en las mismas, el personal interno y externo que necesite acceder a las instalaciones, lo realice con la seguridad que se necesita".

La central también e "totalmente necesaria" la instalación de "arcos desinfectantes" para los servicios esenciales que tengan más contacto directo con terceras personas de forma más habitual como Policía, SEIS, Registro, Sanidad, Menores, Parque Móvil o Mercados, todo ello "sin olvidar, la desinfección de vehículos que se utilicen diariamente por parte de los empleados públicos".

"Es necesario también hacer test previos a la incorporación de los empleados públicos así como, la realizaron a todos los servicios esenciales que están desarrollando su labor con normalidad durante el Estado de Alarma", ha añadido CSIF en un comunicado en el que también ha reclamado "instrucciones claras e información detallada para que, puedan solventar de forma inmediata, las deficiencias existentes en áreas, negociados y servicios ya que, la inexistencia de los medios comentados y necesarios, podría conllevar de forma inmediata el abandono del puesto de trabajo o el cierre de las instalaciones, como marca la Guía de Actuación en el Ámbito Laboral en relación al nuevo Coronavirus".