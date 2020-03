CSIF pide cita a Mateos para tratar el retraso de nóminas del Plan de Empleo y otras "discriminaciones"

CSIF ha solicitado una cita a la delegada del Gobierno ante las "numerosas" quejas que ha recibido por parte de trabajadores adscritos al Plan de Empleo 2020 "para que nos informe sobre las gestiones realizadas para solventar los problemas que están surgiendo, uno de ellos y el más grave el retraso en el cobro de las nóminas de estos trabajadores que la UPD atribuye a un problema burocrático".

"No entendemos que la Administración no tenga el dinero preparado para abonar las nóminas en las fechas establecidas, máxime cuando no se trata del primer mes que se realiza el abono de las mismas", ha argumentado el sindicato en un comunicado en el que ha denunciado que "este retraso les causa un perjuicio para atender los compromisos de pago adquiridos por estos trabajadores, prestamos, hipotecas, etcétera, con recargos, intereses de demora y otras situaciones que no tienen la obligación de soportar".

No obstante, también se están produciendo, según la central, "discriminaciones entre los trabajadores referidas a la ampliación extraordinaria de la finalización del contrato aprobada por el Ministerio de Trabajo". Según CSIF "pretenden aplicar esta ampliación solamente a los trabajadores adscritos a Patrimonio, dejando fuera a los que desarrollan su trabajo en los centros de enseñanza, una exclusión arbitraria que discrimina a unos trabajadores con respecto a otros y que no aparece en ningún sitio del BOE".



Otra de las quejas que va a plantear CSIF se refiere a que "la mayoría de los trabadores que ha firmado el contrato aún no ha recibido copia del mismo para poder presentar cualquier tipo de reclamación, así como conocer el convenio al que pertenecen".



"Se da la situación también de que un trabajador que se encuentre enfermo debidamente justificado por un informe médico no se le admite el mismo y se le descuenta la parte proporcional del sueldo por día no trabajado, una discriminación con el resto a los que que sí se les reconoce este derecho", ha añadido el sindicato, que reclamará a Mateos "las medidas oportunas para solventar todos los problemas que sufren los empleados del Plan de Empleo".