CSIF pide al Gobierno que reflexione y cierre todos los servicios prescindibles

Desde CSIF calculan que están trabajando entre 500 y 700 empleados públicos por lo que exigen al Gobierno que reflexione en su negativa de cerrar todos los servicios prescindibles “e imponga a los empleados el encierro en casa”.

“Aunque se han realizado turnos de trabajos para que no todos los empelados hasta en los servicios más innecesarios hay una aproximación de media plantilla trabajando, incluido Organismos Autónomos y Empresas Municipales”, explican, “desde CSIF creemos necesario, que el cierre es la medida más segura y no podemos vacilar con medidas a medias que lo único que provocarán son agravar los problemas en una ciudad como ceuta por sus peculiares características”.

“Todo ello agravado con la situación de un trabajador que vino de Madrid y se incorporó a trabajar el miércoles pasado, teniendo que ponerse posteriormente en cuarentena cuando dio a conocer la situación”. Evidentemente el Jefe del Registro se ha negado a abrir las dependencias sin los medios necesarios y la respuesta del gobierno ha sido amenazarlo con abrirle un expediente y enviar a asesores a fotografiar las instalaciones cerradas para ello. Vergonzoso e Incomprensible cuando además dicho funcionario sigue trabajando aun siendo de alto riesgo”.

“El Gobierno no puede continuar con la actitud de tener todos los servicios con la mitad de personal, en la mayoría de los casos, cuando además no les proporciona medidas ni materiales como guantes, mascarillas, geles, etc. Hasta ahora sólo han transmitido varios documentos con medidas que la mayoría no pueden ser cumplidas por dicha falta de materiales y medios”, reprochan, lamentando que “mantienen el empecinamiento de abrir una dependencia con atención al público desde el primer día cuando ni siquiera le habían proporcionado los medios necesarios de prevención ni personal, que filtre y admita o rechace las solicitudes innecesarias, teniendo en cuenta, que los plazos administrativos y judiciales se han paralizado”.