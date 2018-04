CSIF reclama que se adecenten de inmediato las dependencias del Área de Sanidad

La Sección Local de CSIF de Ceuta ha denunciado este miércoles en un comunicado el "precario" estado en el que se encuentran las instalaciones donde se ubican los servicios pertenecientes al área de Sanidad de la Ciudad en San Amaro (Sanidad Animal, Farmacia, Plagas, Salud Pública...), sí como su "falta de mantenimiento y mala previsión y organización", que "ha provocado que las dpendencias se encuentren en una situación límite dificultando en exceso el trabajo diario que allí desarrolla y por tanto el servicio que recibe la ciudadanía".

"Común se ha hecho por la falta de soluciones y la dejadez, las goteras, las persianas que no abren, el uso de servicios como archivo, la inhabilitación de los baños de minusválidos para su uso, la acumulación de cajas y productos en pasillos y escaleras, la concentración de muchos puestos de trabajo en espacios insuficientes para ello, la no adecuación de las habitaciones y servicios que necesitan de unos especiales requisitos para su correcto funcionamiento, la falta de accesibilidad automatizado de almacenaje en zonas donde se almacenan artículos de peso y/o envergadura, etcétera", ha enumerado el sindicato "un sinfín de situaciones rocambolescas en las que, con el paso de los años, el Gobierno ha decidido no actuar".

CSIF dice que ha elaborado un informe de la situación en la que se encuentra y ha requerido al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales "que exija el adecentamiento y la adecuación de las instalaciones" ubicado junto a otro edificio, también propiedad de la Ciudad Autónoma, "en aspecto ruinoso que podría ocasionar presumiblemente un atentado contra la salud pública".

La central ha exigido el "adecentamiento en óptimas condiciones" del inmueble que acoge la Consejería de Sanidad y "el establecimiento respetando la normativa y necesidades de los trabajadores en cuanto al trabajo que realizan, la dotación de medios necesarios para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y además, entendiendo que el la situación en la que se encuentra el edificio cercano es inaceptable, solicitamos que se rehabilite o se derrumbe para construir y establecer en el mismo, los servicios e instalaciones necesarios para las áreas o secciones de dicha Consejería que requieren de un mayor espacio, medios mas específicos e instalaciones singulares para el desarrollo habitual del trabajo que realizan".