CSIF reclama al Gobierno central que apruebe una subida salarial del 2% para los empleados públicos

Una decena de delegados y responsables en Ceuta de CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha secundado este jueves a mediodía en la Plaza de los Reyes la convocatoria de concentraciones ante todas las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno cursada a nivel nacional para exigir al Ejecutivo central "que ejecute mediante Decreto la subida salarial del 2% con efectos a 1 de enero de 2020 para todos los empleados públicos".

Para CSIF, la actual situación en funciones del Gobierno "no puede ser un obstáculo que impida adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la subida salarial de los empleados públicos, respetando lo pactado en el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo".

"Conforme a nuestra legislación vigente, el Gobierno está facultado para dar luz verde a esta subida salarial a través de la aprobación de un Real Decreto y no puede ampararse en su situación en funciones para no aplicar la subida salarial desde enero de 2020", ha indicado en un comunicado la central, que entiende que "esta fórmula no sería una novedad, pues ya fue la utilizada por el Gobierno para hacer efectiva la subida salarial de los empleados públicos en 2019 y a ella ha recurrido también recientemente para el incremento de las pensiones".

A ojos de CSIF "los empleados públicos tienen el mismo derecho a que se actualicen sus retribuciones desde enero y merecen que el Gobierno ejecute en plazo los acuerdos alcanzados fruto de la negociación colectiva en materia salarial". "En caso de no ser atendida nuestra justa reivindicación continuaremos con las medidas de presión necesarias", ha advertido el sindicato.