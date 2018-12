CSIF reprocha al Gobierno de Vivas la escasez de equipos de comunicación en la Policía Local

La Sección Local de CSIF ha denunciado este lunes el "grave problema" que supone que los 15 nuevos policías locales carecen de equipos de comunicación, por lo que "temporalmente" les han otorgado los de la última remesa, "dejando de nuevo sin disponibilidad de ninguno hasta la adquisición de más walkies".

"Tanto estos nuevos agentes como los compañeros con los que asignan la patrulla se ven desprotegidos al no disponer de los equipos de comunicación necesarios para poder transmitir o solicitar apoyo en el caso de que se vean involucrados en algo grave", ha alertado el sindicato, que ha explicado que "tampoco se dispone de los elementos necesarios para realizar reparaciones que puedan surgir por accidentes o incidentes en el servicio".

CSIF ha criticado que el Gobierno ha tardado "más de un año" para licitar los equipos de comunicaciones de la Policía Local "con el consiguiente peligro para los agentes, sobre todo teniendo en cuenta que para muchos agentes el walkie es el más importante de sus equipamientos por la información y directrices que reciben y por las solicitudes y alertas que emiten a la central y al resto de unidades en servicio".

Los agentes "han tenido que contactar vía teléfono móvil con compañeros que se encontraban fuera de servicio para que les prestasen sus equipos" y "tampoco hay los repuestos que debe adquirir la Jefatura y la Consejería para reparar los desperfectos existentes".

Sin ellos "nada pueden hacer los compañeros del TSI aún con el gran esfuerzo que le ponen a diario ya que estos, necesitan un apoyo económico, burocrático y de coordinación que no tienen debido a los responsables políticos no lo tienen".

CSIF ha exigido al Gobierno de la Ciudad "que proporcione inmediatamente y de forma urgente a los agentes nuevos equipos de comunicación", que adquiera "un gran número de walkies" para tenerlos en stock y que se preocupe de "tener repuestos de sobra así como, de establecer un sistema perfectamente ordenado y coordinado para que dicha situación no vuelva a repetirse ya que, el no preocuparse porque todos los agentes dispongan de un terminal de comunicación es una negligencia que puede ocasionar un grave problema que no dudaremos en achacar al propio Gobierno si se diera".