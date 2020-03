CSIF ve "inviable" el plan con 140 medidas de Vivas para cambiar el modelo económico de Ceuta

Ni la patronal ni, salvo Vox, la oposición. Los sindicatos de clase, tampoco. Y CSIF, lo mismo. El plan con 140 medidas de Vivas para cambiar el modelo económico y de ciudad de Ceuta es, según esta última central, "inviable". Según su análisis, el documento recoge "demasiadas que se encuentran entre las competencias de otras Administraciones, algo que entendemos imposibilita el avance de las mismas debido a la complejidad institucional".

"Mal va este Gobierno que promete la ejecución de 140 medidas publicadas sin trabajo previo ni consenso mientras paralelamente sólo crea 6 plazas en los Presupuestos de la Ciudad aunque, con la experiencia de incumplimiento de las 127 medidas que ya vendieron a bombo y platillo allá por el año 2016, ya nos podemos imaginar cuántas de ellas llevaran a cabo", ha augurado.

"Desde nuestro punto de vista, sería mas real aglutinar en las propuestas urgentes todas las que se encuentran dentro de las competencias propias y el resto, deberían haber sido redactadas y consensuadas con las demás administraciones ya que si no, parece que lo que realmente intentan es sacar rédito político de la grave situación que está viviendo nuestra ciudad", ha resumido.

CSIF apuesta por "orientar las políticas a Ceuta y a sus ciudadanos" y con respecto al nuevo enfoque que se pretende acomenter en cuanto a las facilidades otorgadas a ciudadanos y a empresas estima que "vuelve a cometerse el error de orientar muchas políticas a personas que no residen en nuestra ciudad y sería conveniente y primordial, enfocar las medidas al incremento y mejora de oportunidades de trabajo y ocio a los ceutíes". "Debe tener en cuenta que son los propios ciudadanos de Ceuta los que podemos sustentar y proporcionar viabilidad a nuestra sociedad", ha advertido.

Para CSIF "es llamativo que proponga medidas como la lucha contra el fraude en empadronamientos fraudulentos, construcciones ilegales, etc., cuando llevamos años reivindicando que se doten de medios humanos y materiales a los servicios que desarrollan dicha labor y su gobierno sólo ha propiciado pequeñas y casi indetectables acciones en el trascurso de varios años".

"Falta de personal, de materiales y de mejoras"

A su juicio "dichas áreas se encuentran gravemente afectadas por la falta de personal, de materiales y de mejoras que ustedes no solucionan ni tienen intención de solucionar, al menos hasta el día de hoy". Por ello entiende que "lo primero que deben tener en cuenta es que para llevar a cabo la amplia mayoría de las medidas reflejadas deben tener una administración fuerte y no suplir el trabajo de los empleados públicos con personal de designación política que no tiene experiencia ni formación especializada para desarrollar el trabajo diario de los distintos áreas como está sucediendo cada vez con mas asiduidad, algo que vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias".

Además, ha recordado que "en la última década han basado la estructura de personal de la administración en el empleo precario proveniente de planes de empleo, colaboración social y bolsas de trabajo, algo de lo que siempre hemos estado en contra". "La única forma justa y viable, tanto para la administración como para los ciudadanos quieren optar a algún tipo de empleo público, es accediendo a un trabajo con la máxima estabilidad laboral posible ya que sólo así, obtendrán la estabilidad necesaria para poder conseguir un proyecto de vida personal y familiar", ha advertido.