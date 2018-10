El Defensor del Pueblo pide a Fomento que bonifique los viajes combinados a Ceuta de baleares y canarios

El Defensor del Pueblo ha pedido a la Secretaría General de Transportes que "reconsidere" su interpretación del concepto “trayecto directo” previsto en la normativa vigente sobre bonificación de billetes a extrapeninsulares y que incluya "los trayectos combinados para cuando no exista la posibilidad de realizar un trayecto directo". La problemática se refiere el tratamiento que ha de darse a las bonificaciones en aquellos casos en que concurra la doble circunstancia de afectar a un residente en las islas que ha de desplazarse a Ceuta o Melilla.

El Real Decreto 1316/2001 que regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla dice que "se considera trayecto directo aquel que se realiza desde el puerto o aeropuerto del punto de origen en los archipiélagos, Ceuta o Melilla, al de destino en el resto del territorio nacional y viceversa, sin escalas intermedias o, caso de haberlas, cuando no superen las doce horas de duración, salvo aquellas que vinieran impuestas por las necesidades técnicas del servicio o por razones de fuerza mayor”.

Para Fomento el objeto de la subvención, que ahora se eleva al 75%, es "primar a los pasajeros residentes no peninsulares en los desplazamientos previstos desde su lugar de residencia al resto de territorio, compensando así su lejanía con la Península". A juicio del Defensor, "desde esta perspectiva los desplazamientos entre territorios insulares y Ceuta y Melilla merecen un tratamiento aún más singularizado porque el derecho a bonificación no puede depender de que existan o no trayectos directos, algo que depende de decisiones puramente comerciales de las empresas privadas".