Delegación dice y lamenta que no hay denuncia por vulneración del aislamiento y la Ciudad repite que sí

La Delegación del Gobierno ha emitido este miércoles una nota a los medios para asegurar que la denuncia que el Ejecutivo local aseguró este martes que ya había presentado ante el Juzgado de Guardia no ha sido formulada y para lamentar que por ello la Policía Nacional no puede actuar sobre la joven que supuestamente no respetó las medidas de aislamiento dictadas tanto antes como después de ser confirmada como un caso positivo de coronavirus.

"Puestos en contacto con la Autoridad Judicial nos confirma que todavía no ha recibido denuncia alguna, circunstancia que impide la actuacion del Cuerpo Nacional de Policía en relación a la joven que supuestamente no ha guardado el obligado confinamiento poniendo así en riesgo la salud de todos", ha indicado la institución de la Plaza de los Reyes, que cada vez parece más distanciada de la Administración autonómica en plena crisis sanitaria.

"Esperamos", ha deseado la Delegación, "que a lo largo del día se haga efectiva la denuncia ante el Juzgado".

El portavoz accidental del Gobierno de Ceuta, Carlos Rontomé, ha insistido este miércoles tras la reunión diaria del Ejecutivo que "respecto a la persona que incumplió el aislamiento obligatorio, está ya denunciada por la Consejería de Sanidad por poner en grave riesgo la salud pública de la población".

"Aprovechamos", ha añadido, "para recordar que las medidas de aislamiento domiciliario decretadas por la Consejería son de obligado cumplimiento y su incumplimiento es objeto de denuncia".