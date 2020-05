La desescalada organizativa de la Policía Local proyectada por Vega subleva a los agentes

El superintendente de la Policía Local parece no ganar para desafectos. El último incendio le ha salido a Sebastián Vega en sus propias filas, donde ha sentado como un tiro la forma como ha planteado la "desescalada" interior del Cuerpo una vez superado lo más duro de la pandemia, el estado de alarma y el confinamiento.

Si cuando se desató la crisis sanitaria se decretó una presencia masiva de agentes en las calles y una serie de medida de preventivas extraordinarias que obligaron a reajustar todos los turnos preestablecidos, el aterrizaje en la "nueva normalidad" no ha servido para recuperar las vieja estructuras, sino que han agitado a la plantilla.

“En la ‘escalada’ interna se propuso al superintendente implantar un sistema con turnos más espaciados, similar al de la Policía Nacional, también como medida preventiva para evitar contagios entre grupos”, han indicado fuentes del Cuerpo, que explican que Vega “apeló a que toda la capacidad de decisión estaba en el mando único”, pero terminó “atendiendo esas peticiones como mejor le pareció”.

Por ejemplo se ampliaron los turnos americanos que, para la Ciudad, conllevan un gasto mensual extra de entre 12.000 y 14.000 euros que la Administración asumió “hasta el 3 de junio”. Ni a esa fecha han esperado Vega y el intendente, José Antonio Sorroche, para desescalar "de un golpe, desde el pasado lunes".

Los discrepantes, que según los sindicatos son “inmensa mayoría”, no solo critican que se haya derogado por adelantado ese sistema, sino que la jefatura ha querido desescalar “sin respetar los derechos de los funcionarios, mezclando grupos...”.

“Se puede entender en pleno temporal, pero no cuando ya se pueden planificar las cosas que a los miembros de unidades numerosas como Tráfico o la UPAC que trabajan de lunes a viernes se les advierta de que también podrían tener que hacerlo el fin de semana”, han ejemplificado, “o que no se tenga en cuenta que en el horario de mañana actualmente no hay colegios abiertos, que el control del confinamiento ya no es tanto una labor policial...”.

Representantes de UGT, CCOO y CSIF prevén verse este jueves con el director genera de Gobernación, Juan José Contreras, para intentar acercar posturas entre lo que los agentes consideran que sería lo razonable y conveniente y las directrices del mando.