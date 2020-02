Deu se compromete a actualizar los medios del SEIS mientras busca parcela para un nuevo parque de bomberos

El Gobierno, a propuesta de Vox y con la abstención de PSOE, MDyC, Caballas y de los diputados no adscritos, se ha comprometido a renovar y actualizar tanto el reglamento del Servicio de Emergencias y Extinción de Incendios (SEIS) como sus medios e instalaciones .

Para los dos primeros capítulos, el del reglamento obsoleto y la renovación de los medios de que disponen los bomberos en Ceuta, la Ciudad asegura que hay consignación presupuestaria para ello, en algunos casos ya en proceso de licitación o de elaboración del pliego. “Trabajamos en la adecuación y el cambio de todos esos servicios de emergencia que estarán integrados con la plantilla adecuada y tenemos todas las necesidades informadas por el jefe de servicio”.

Pero no es el caso del nuevo parque de bomberos y sede del 112, que el Gobierno afirma que tiene en cartera pero para el que no hay consignación presupuestaria para 2020 al no haber encontrado aun la parcela idónea para unas instalaciones estratégicas.