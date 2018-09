El tren que nunca llega

La Estación de Ferrocarril será, cuando se logre terminar, la nueva sede de la Fundación Premio Convivencia y biblioteca pública, pero hasta llegar a este uso definitivo, el proyecto ha albergado muchas ideas que siguen empantanadas una década después. “Esto ha sido de todo pero no es nada”, resume certera Sonia Cubero, presidenta de la asociación de vecinos de la barriada, hartos de una obra que prometía revitalizar dignificar este barrio periférico en pleno centro de la ciudad autónoma.

“Yo llevo 19 años para veinte y seguimos igual, cuando se empezó a hablar (en 2004 se redactó el proyecto) mi hijo era chiquitito y ahora tiene dos niños”, recuerda la presidenta de la AVV harta hasta del proyecto. “Por mí y por el barrio que lo tiren abajo”, zanja Cubero, “o al menos que quiten la valla o la peguen al edificio y nos pongan acerado alrededor”.

Diez años en rehabilitación y el proyecto sigue sin tener si siquiera un horizonte a medio plazo. El consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Ceuta, Javier Celaya, dio por hecho en una sesión plenaria celebrada en mayo de este año que la Ciudad Autónoma tramitaría finalmente un proyecto complementario para, con un presupuesto de un millón y medio de euros terminar la rehabilitación de la antigua Estación de Ferrocarril, accediendo a parte de la deuda que reclama la constructora a cambio de no retrasar más las obras. Finalmente no será 1,6 sino algo más de 600.00 euros, y l aobra sigue sin arrancar.

“En octubre, dice”, asegura un trabajador de la obra, ocioso desde hace casi un año. “Nos llevan diciendo que acaba en un año y medio desde hace lo menos 300 años”, ironiza Sonia Cubero, “pero si no empiezan no terminan”, matiza la presidenta de la asociación de vecinos, “esas obras llevan paradas casi desde que empezaron, a mí eso de que vayan peguen dos martillazos y se vayan no me sirve para nada”.