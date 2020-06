Enésimo varapalo judicial a la Ciudad: la Justicia declara nulo el nombramiento de tres directores generales

La Justicia, en este caso el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo No 1 de esta Ciudad, ha vuelto a dar otro disgusto a la Ciudad en forma de la enésima condena al anular, a instancias de FeSP-UGT, el nombramiento de los directores generales de, Recursos Humanos y Administración Pública, de Protección Civil y Emergencias, así como el de Educación, altos cargos de designación directa que hasta ahora ocupaban respectivamente Manuel Sánchez, Víctor Ríos y Javier Celaya. Un camino que a la vista de la sentencia, que estima parcialmente la demanda de la federación de servicios públicos de UGT en la Ciudad, seguirán los otros siete directores. La sentencia admite recurso y no contempla el pago de costas para la Ciudad.

El de Celaya fue el primer nombramiento denunciado por UGT, en noviembre del pasado año. A esa demanda le siguieron tantas como directores generales, diez, lo que para el sindicato es, explicó, una "masiva creación de Direcciones Generales" sin consignación presupuestaria suficiente , sin la motivación necesaria y sin paso por Mesa de Negociación, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nª 1 solo admite una de las tres pegas puestas por FeSP-UGT en su demanda: la falta de motivación.

Deben ser funcionarios, si no, hay que motivarlo

“La administración en ningún momento ha justificado que en las funciones de la Dirección General objeto de impugnación concurran características o circunstancias específicas que, en cuanto a preparación, experiencia y cometido, no se correspondan con las correlativas asignadas a los funcionarios, y hagan conveniente que la misma sea desempeñada por quien no ostenta la condición de funcionario, y tampoco de las singulares funciones que tiene atribuida la Dirección General se exteriorizan unos concretos cometidos cuya extraordinaria naturaleza haga bien visible dicha conveniencia, sin que tampoco, por último, se haya motivado la idoneidad para el nombramiento, por todo lo cual, la aplicación de la doctrina jurisprudencial (…) ha de conducir a la estimación del recurso y anulación de la resolución recurrida”, zanja el juez en un conclusión que se repite en las tres sentencias.

La sentencia recuerda que la regla general ha de ser el nombramiento de Directores Generales entre funcionarios con título superior, “y sólo como excepción cabe el nombramiento de un no funcionario cuando las características de las funciones del cargo permitan dicho nombramiento. El juez subraya que la prioridad del funcionario de carrera para desempeñar estos cargos es na “garantía de objetividad en el servicio a los intereses generales, la ley consagra el principio de profesionalización de la Administración General del Estado, en cuya virtud los Subsecretarios y Secretarios generales técnicos, en todo caso, y los Directores generales , con carácter general, son altos cargos con responsabilidad directiva y habrán de nombrarse entre funcionarios para los que se exija titulación superior”.

En resumen, las Direcciones Generales han de ostentarlas, a ser posible, funcionarios. Y si no puede ser así por circunstancias especiales o extraordinarias, ha de motivarse, lo que no se ha hecho en los casos de los nombramientos anulados. Una falta de motivación que fue también la causa de la anulación del nombramiento de una veintena de asesores de los grupos parlamentarios y el Gobierno también anulados hace solo unas semanas.

Victoria parcial

Pero la sentencia desestima dos de las tres razones que esgrimía FeSP-UGT en la Ciudad Autónoma: la falta de consignación presupuestaria y la necesidad de negociación con los sindicatos.

En cuanto a la segunda de las fallas señaladas por UGT, la falta de negociación, la sentencia discrepa: “La creación de una Dirección General, como tal, no afecta en modo alguno a las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, sino que serán las posteriores decisiones que pudieren acordarse y que pudieren afectar al calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, de los funcionarios públicos, las que, en su caso, deberán ser objeto de negociación con los sindicatos, pero no, se reitera, la creación de una Dirección General, puesto que de esta decisión no se deriva directamente ninguna consecuencia que pueda afectar a las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos”.

El juez también descarta también, en este caso tajantemente, el argumento de falta de competencia del Consejo de Gobierno para la creación de una Dirección General: “No se sabe de dónde extrae la parte recurrente la afirmación de que la creación de una Dirección General sea una competencia reservada a la Asamblea”, señala, “y entre las facultades reservadas a la Asamblea en el art. 12, no figura la creación de las Direcciones Generales y el nombramiento de sus titulares, por lo que no se observa ningún obstáculo legal en que dicha facultad le pueda ser atribuida por la Asamblea al Consejo de Gobierno en el ejercicio de sus facultades administrativas”.

Funcionarios importados

Así y todo, la sentencia da la razón a UGT en una parte sustancial, la necesidad, por objetividad y por ahorro, de que estos altos cargos los ocupen funcionarios cualificados y no, como en varios casos en la Ciudad, importados. Así lo explicada el abogado del,andante, Ramón Lladó, tras presentar la demanda para el caso de Javier Celaya: "De las 10 creadas, en 8 de ellas se importa desde otras administraciones a sus titulares a lo que hay que sumar la importación indebida e inconstitucional de 7 viceconsejeros, un monumental fraude de ley dado que en este caso el Ayuntamiento de la Ciudad de Ceuta actúa como una auténtica agencia de colocación de cargos políticos del Estado que han perdido su puesto político en la Administración del Estado por el devenir electoral".

Para UGT, explicaba entonces, "la imputación de fraude de ley, es incuestionable, dado que el Ayuntamiento de Ceuta presenta formalmente el nombramiento de Javier Celaya Brey como el normal proceso de cobertura de una Dirección General que se crea a la misma vez que se efectúa el nombramiento político, amparado en un Reglamento que consideramos ilegal, como la designación de un alto cargo", amplía la demanda. Para UGT "todo se trata de una mera treta de importación de funcionarios para el supuesto o presunto ejercicio de funciones públicas, sin tener que participar en un proceso de convocatoria pública".

Funcionarios importados y muy bien pagados, subrayaban: "Perciben las retribuciones propias de los funcionarios en servicio activo, exorbitantes, al margen de las fijadas por el reglamento y en la cuantía establecida en los Presupuestos de la Ciudad, que no se saben cómo están siendo intervenidas por el muy accidental interventor del Ayuntamiento. Por tanto, si cobran como funcionarios públicos han de ser funcionarios públicos y si lo son, debieran haber sido sometidos a procedimiento de convocatoria pública".