FeSP-UGT exige que se abonen los servicios extraordinarios del Parque Móvil.

Desde la Sección Sindical de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT de la Ciudad Autónoma de Ceuta denuncia que el Gobierno de la Ciudad no abona a los trabajadores del Parque Móvil los servicios extraordinarios realizados desde el mes de junio.

“El agravio y la desconsideración que lleva sufriendo este servicio desde hace años que le ha llevado a una escasez de personal y de medios alarmante resulta aumentada porque a los trabajadores de este importante Servicio hace más de seis meses que no se les abonan los servicios extraordinarios pese a que siguen cumpliendo, como los primeros, con todas las tareas que se le encomiendan”, reprochan, señalando que no escomprensible que se alegue “alega que no hay recursos para abonarles lo que les corresponde por su trabajo cuando sí los hay para pagar a tantos altos cargos que suponen para la Ciudad un coste excesivo para el tamaño de una administración que debe atender a unos 80.000 habitantes. Parece que para el Gobierno del Presidente Vivas resulta prioritario pagar a tanta gente que en muchos casos no se sabe cuáles son sus funciones y se ponen por detrás a los que prestan un servicio público tan importante”..