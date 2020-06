FeSP-UGT exige "menos asesores y más trabajadores" tras la creación de cuatro puestos para Vox

"Todo esto sucedía con una sentencia recién salida del Contencioso nº1 que volvía a declarar nulo el incremento de asesores de 18 a 41 que había realizado el Gobierno del Sr. Vivas, que no contentos con 41 pretenden subir a 43, o quién sabe si a 45. Y para muestra de sus intenciones hoy jueves 4 de junio sacan un Bocce extraordinario ¿para qué? Pues sí para nombrar otro asesor de grupo político (Vox). Esta es la moralidad de este Gobierno, que mientras muchos ciudadanos sufren las graves consecuencias de esta terrible pandemia, las gestiones de este Gobierno se centran en tener a más y más gente con un sustancioso sueldo abonado por todos los ciudadanos".

"Y para colmo de mala gestión nos encontramos con un capítulo 1 de los Presupuestos que se tambalea. Mientras la inmensa mayoría de los Ayuntamientos de España tiene superávit y realizan contrataciones para mitigar los efectos del Covid-19, esta Administración manifiesta no tener un euro para cubrir las necesidades básicas de personal. Sólo hay dinero para asesores. Por todo esto desde la Sección sindical de la FeSP-UGT estamos cansados, hastiados y hartos.

"Estamos hartos de que los trabajadores de la Ciudad lleven varios meses sin cobrar los servicios extraordinarios que han realizado *porque en las arcas no hay un euro. Estamos hartos de que varios servicios estén al límite en el trabajo ya que no se pueden cubrir las vacantes *porque en las arcas NO hay un euro. Estamos hartos de que las oposiciones pendientes no se reanuden para que no se cubran esas vacantes *porque en las arcas NO hay un euro.* Estamos hartos de que se sumen y se multipliquen asesores, asesores delegados, directores generales, consejeros ….* porque para esto SI hay dinero.*

*EXIGIMOS *al Gobierno de Vivas que cumpla todas y cada una de las sentencias judiciales que ha perdido sobre personal eventual y altos cargos, no siga por el camino de despilfarrar recursos del Capítulo 1 en asesores cuya escasa utilidad es la de contentar a sus socios, con lo que logrará un importante alivio en los recursos dedicados a personal y que pague lo que le debe a sus trabajadores y cubra las vacantes urgentes en servicios estratégicos y reanude los procesos selectivos, con lo que se podrá conformar una plantilla digna que pueda atender a las necesidades de los ciudadanos, que es lo que llevamos esperando ya demasiados años.