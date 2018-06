Fomento cree posible demoler los barracones del Sardinero por ruina técnica

El pasado mes de noviembre, técnicos de la Consejería de Fomento visitaban las naves del Sardinero para analizar su situación y, a falta de un peritaje, comprobaron la “posibilidad de que en los edificios se den las circunstancias que pudieran motivar la situación de ruina técnica y urbanística”, lo que motivaría su demolición y facilitaría una solución definitiva para unas naves abandonadas focos de problemas y basura, ocupadas por migrantes, en algunos casos menores, y objetos de denuncia constante de los vecinos.

Desde Fomento, explican que conviene recordar que las naves son de propiedad particular y que es este particular quien estaría obligado a realizar las obras necesarias para conservar el inmueble en las debidas condiciones de seguridad y salubridad y que la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Consejería de Fomento ha actuado, abriendo los correspondientes expedientes, y realizando las visitas de inspección pertinentes. En todo caso, de proceder ala demolición de las naves de forma subsidiaria, se cargaría el coste ala propiedad, explica la Consejería.

Desde Fomento responden así a las quejas del grupo parlamentario MDyC, que reclamaba una explicación sobre la situación de estos barracones, por el peligro que suponen, recuerda “que dichas naves no colindan con la vía pública ni se ejercita allí actividad, sino que el posible peligro, se produce por personas que acceden indebidamente a las naves. Esto quiere decir que las naves por si solas no presentan peligro alguno para la vía pública, sino que el peligro estaría en la actuación irregular de los ocupantes no autorizados consistente en acceder a las mismas”.