Gaitán no logra convencer a la empresa de autobuses para que mantenga las líneas a San Amaro y Benzú

El consejero de Fomento del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, no ha conseguido convencer este viernes a última hora de la mañana a la concesionaria del servicio público de transporte de pasajeros en autobuses urbanos, Hadu-Almadraba, para que siga operando las líneas a San Amaro y Benzú, la 1 y la 5, que definitivamente no funcionarán desde este sábado, según ha confirmado el gerente de la compañía, Manuel Cuéllar.

La empresa ha valorado el esfuerzo de Gaitán, que "lo ha intentado todo", y ha vuelto a lamentar que "cuando las cosas llegan a la Consejería de Hacienda, todo se para".

Cuéllar ha recordado que los 125.000 euros de adelanto que la Ciudad ha transferido este viernes con cargo al convenio con la Administración irán "a pagar la extraordinaria de julio a la plantilla" y ha repetido que está abocado a recortar gastos tras "cuatro meses en los que hemos acumulado pérdidas por importe de 500.000 euros".

"Ese dinero no es ninguna aportación y habrá que devolver todo lo que no se justifique: la Ciudad no ha puesto ni un céntimo en este periodo de estado de alarma en el que hemos estado prestando servicios gratis, sin pasajeros, por lo que para salvar lo que nos queda tenemos que suprimir líneas no rentables", ha repetido.

La única salida que ve la adjudicataria del servicio, sin contrato desde finales del verano pasado, es la firma de un nuevo contrato directo por hasta dos años de duración y con la posibilidad de incluir compensaciones mientras se licita el servicio, cuyos pliegos todavía no están terminados aunque Gaitán espera sacarlos a concurso "este año".

"Los procedimientos administrativos tienen sus tiempos y falta un informe que esperamos tener en los próximos días. La crisis ha afectado a muchísimas empresas, también a la de autobuses, que durante el confinamiento no tenía la demanda normal, pero el motivo es ajeno a esta Administración y la empresa debería seguir dialogando en buena lid", ha explicado Gaitán en rueda de prensa antes de verse con Cuéllar.

Según el consejero "las actuaciones que adopte la empresa no las voy a calificar" y desde el Gobierno local "hacemos todo lo que podemos". El responsable de Fomento ha indicado que "se analizará" la situación una vez que Hadu-Almadraba acabe con dos de las líneas del servicio, pero no ha dado por hecho que vaya a ser expedientada.