'Gatos Refugio Vida' lamenta el "silencio" de la Ciudad y denuncia el "monopolio de los mininos"

La asociación 'Gatos Refugio Vida' ha transmitido este jueves su "preocupación" por la "falta de respuestas de la Ciudad a través de su Consejería de Sanidad" a las peticiones que ha planteado durante los últimos cuatro meses para darse de alta, hacer lo mismo con su colonia, solicitar ayuda de integrantes de la misma para minimizar las penurias de la COVID-19 en la ciudad en alimentación y ejecutar una campaña de esterilización".

"Con recursos propios y donaciones de particulares atendemos a unos 400 gatos urbanos en colonias no autorizadas o que nunca han querido legalizar por diversos puntos de la ciudad y por diversos motivos sanitarios que nos dejan muchas dudas, aunque es irónico que los animales sigan viviendo en ellas y los tengan en un limbo legal como si no existieran", ha advertido el presidente de la entidad, Eduardo Sánchez.

La asociación nació para "defender a los animales en general y en especial de los gatos callejeros de Ceuta, sin ánimo de lucro y con un fin social en la que tienen cabida todas las personas de cualquier índole que sean amantes de los animales y en especial los gatos urbanos".

Sin embargo, a día de hoy se sienten "olvidados por la Administración local y acosados y humillados por grupos de personas vinculadas al mundo animalista de Ceuta que sin escrúpulos en las redes sociales arremeten contra nosotros como si fueramos una secta creando una campaña de desprestigio a nuestra labor desde que se inició nuestra presentación como algo personal cuando la realidad es bien distinta: velar por la salud y bienestar de los miles de gatos urbanos y abandonados que se encuentran en nuestras calles y colonias sin una protección permanente alimentaria y veterinaria".

"Quizás ese silencio local y ese acoso sean parte de un posible temor a nuestra aparición y a que el monopolio de los mininos en Ceuta tenga que desaparecer, ya que venimos a ser uno más y sumar, no el enemigo de intereses personales", dice temer la asociación, que tampoco ha recibido información de "la campaña de esterilización (TNR) que está en marcha para 400 gatos y subvencionada por el ayuntamiento, de la cuál nadie ha tenido el placer de informarnos ni por teléfono ni por correo, de que se esté llevando a cabo desde hace semanas y sobre qué necesidades podemos tener".

Según 'Gatos Refugio Vida' el número de gatos que no pertenecen a colonias autorizadas se acerca a los 3.000: "¿No son como los demás o ellos siguen procreando libremente y aumentando el número de felinos y de muertes por no ser autorizados", ha protestado Sánchez, que reclama para la asociación "el mismo trato social en la Ciudad que cualquiera otra presente: no somos el patito feo de ninguna historia".