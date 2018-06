Hachuel despeja dudas y defiende la limpieza de las oposiciones a bombero

"El proceso está siendo transparente y limpio", defendía el consejero de Gobernación y portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, ante las sospechas de Caballas y la denuncia de aspirantes a la imposibilidad de presentar alegaciones. Hachuel recuerda que la documentación y las pruebas a superarse están decididas y supervisadas al margen de la decisión política, por técnicos y representantes sindicales.

Hachuel ha ofrecido las cifras que ya adelantó Ceuta al Día, precisando que la mayor parte de los excluidos lo fueron por no presentarse a las pruebas o no presentar la documentación, en total 61, los mismos curiosamente que en las pruebas de Policía Local. El resto de los excluidos (14 en el proceso de selección de bomberos), 13 lo fueron por problemas en la documentación a aportar. Hachuel disiente además de que sea un proceso de selección wespecialmente exigente y recuerda que las pruebas médicas las deciden los médicos, las deportivas en el ICD y las específicas para el puesto las diseñan los propios bomberos de la ciudad. "Los políticos no intervenimos".

Hachuel recuerda, eso sí, que no hay periodo de subsanación y que cualquiera que esté disconforme puede presentar un contencioso.