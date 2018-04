El Gobierno no ejecutó toda la subvención del Instituto de la Mujer por la rebaja en licitaciones y la renuncia de alumnas

La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad ha salido este viernes al paso de la acusación de Caballas que anunció una interpelación plenaria para que el Ejecutivo de la Ciudad explique por qué el Instituto de la Mujer le pide al Gobierno la devolución de 20.000 euros de una subvención de 50.000 para promover la igualdad de mujeres. Desde el área que dirige Adela Nieto consideran la información ofrecida por Caballas como “sesgada, incompleta y que ha llevado a la confusión a la ciudadanía”. Y en resumen atribuyen la no ejecución de esos 20.000 euros, que no niega, a la rebaja en las licitaciones de concursos públicos y a la renuncia de parte de las alumnas de algunos cursos que no se llegaron a finalizar por completo.

Así Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad ha aclarado que “la subvención aludida se incluye en un convenio firmado por la Consejería con el Instituto de la Mujer para el desarrollo de un programa para mejorar la empleabilidad de las mujeres en riesgo de exclusión, en el periodo 2016-2017, y por el que se incluyó el desarrollo de tres itinerarios de inserción correlativos, no pudiendo comenzar una actividad sin haber concluido la anterior. Para los tres itinerarios se seleccionaron a 50 mujeres, quedando 12 en lista de espera, con las que se cubrieron las bajas y las renuncias iniciales”.

Si bien las actividades previstas se licitaron como contratos menores “por lo que los 50.000 euros iniciales se quedaron en 36.502 euros, una vez adjudicadas. Gran parte del programa se ha ejecutado por completo y, de hecho, 39 mujeres completaron su formación”.

“La incidencia, por causas ajenas a esta Consejería, se debió a la negativa de las usuarias seleccionadas a continuar con este proceso formativo en dos de los cursos, los de auxiliar de almacén y alfabetización digital, por lo que el Centro Asesor de la Mujer, como organismo responsable, decidió resolver totalmente el primer contrato y de forma parcial del segundo con las empresas adjudicatarias. En el expediente constan las firmas de todas las usuarias que causaron baja de manera voluntaria”, ha explicado la Consejería de Nieto.

Igualdad también ha aclarado que no existía la posibilidad de invertir el sobrante en otras nuevas iniciativas de igualdad. “No es viable, puesto que es obligatorio ceñirse al objeto de convenio y, concretamente, a la memoria de actividades aprobada por el Instituto de la Mujer, siendo imposible incorporar cualquier otra oferta formativa a dicho convenio”.