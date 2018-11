El Gobierno rebota a Sánchez la petición del PSOE de pagar plus de residencia en prácticas

El Pleno de la Asamblea ha acabado por aprobar por unanimidad una propuesta del PSOE que pedía al Ejecutivo de Vivas que accediera a pagar el plus de residencia a los funcionarios de la Ciudad Autónoma que están en prácticas. Si bien, la propuesta se ha aprobado con una transaccional propuesta por el propio Gobierno, en concreto por la responsable de las finanzas municipales y los recursos humanos, Kissy Chandiramani, que en la práctica rebota la petición del Ejecutivo Local al nacional que preside, Pedro Sánchez.

El portavoz socialista ha afeado al Gobierno que hace tan sólo un par de meses pidiera incluir ese pago de la indemnización por residencia en el Estatuto de los Trabajadores y a la vez deniegue ese pago a 15 policías locales y 10 bomberos que en la actualidad están en prácticas tras haber aprobado el proceso de selección. Para Hernández se trataba de “una cuestión de justicia laboral” y de “voluntad política”.

“Yo pensé que esto estaba resuelto ya. Lamentablemente ustedes no quieren entender las cosas. Si el Plus de Residencia no lo defendemos en Ceuta no sé quién esperan que lo defienda”, ha manifestado el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui para mostrar su apoyo a la propuesta de Hernández.

Si bien, Chandiramani se ha acogido a la postura de Ciudadanos que anunció su intención de abstenerse al entender que no es la Asamblea ni el Gobierno local quien tiene la competencia para arreglar el asunto. Varga ha recordado de dónde viene el problema. Un Real Decreto aprobado por el Gobierno de Felipe González en el año 1986 que después fue modificado por el Gobierno de Aznar en 2003. Es decir, legislaciones de PSOE y PP. “La solución es fácil, que el actual Gobierno dicte un nuevo Real Decreto o modifique el vigente que incluya para los funcionarios en prácticas de la Ciudad Autónoma de Ceuta el pago del plus de residencia. Fácil solución, pero llevándolo allí donde se puede solucionar”, ha explicado el portavoz naranja, Javier Varga.

Chandiramani ha recordado que el problema ya se suscitó en 2017, que Comisiones Obreras lo reclamó y que un informe jurídico lo denegó precisamente por esa legislación. Así manifestó la imposibilidad de votar a favor la propuesta original del PSOE al entender que estaría prevaricando. De ahí, que a la vista de que “todos los grupos políticos aquí tenemos la mismas voluntad de que se pague ese plus de residencia”, Chandiramani haya propuesto una transaccional al PSOE para que se eleve el asunto al Gobierno de la Nación o a las Cortes Generales.

El PSOE la ha aceptado avisando de que el Grupo Parlamentario Socialista está ya trabajanado en una propuesta en ese sentido en el Senado y ha pedido a todos los grupos con representación nacional o conexiones con partidos representados en Congreso y Senado que vayan moviendo ficha para lograr el apoyo a esa propuesta. Finalmente con la transaccional se ha aprobado por unanimidad la propuesta. Así, lo que inicialmente pedía el PSOE al Gobierno Local del PP se ha acabado pidiendo al Gobierno Nacional del PSOE.