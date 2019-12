El Gobierno ya sabe a qué directores generales bajará el sueldo para lograr el ajuste prometido

Alberto Gaitán, consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno, con el 'pendrive' que contiene los Presupuestos para 2020.

El portavoz del Gobierno no puso o no quiso precisar cómo logrará hacer realidad su anuncio de reducir un 25 por ciento capítulo el gasto en directores generales y personal eventual, pero la decisión, aunque incómoda, está ya sobre la mesa: bajar el sueldo a unos sí y a otros no.