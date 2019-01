Hachuel asume la culpa del plante de la Policía Local y confía en la responsabilidad de los agentes para no llevarlo a cabo

Jacob Hachuel, consejero de Gobernación, leyó el pasado 5 de enero en Ceuta al Día que los agentes de la Policía Local barajaban plantarse y no hacer más horas extraordinarias para cubrir el servicio durante los fines de semana y festivos si no se actualizaba la cuantía de la hora extra, congelada desde hace nueve años. Hachuel leyó la noticia, pero no le dio mayor importancia. Los agentes solo se lo planteaban, confiaba en que no darían el paso para no poner en peligro el operativo ‘Vigilant’ de los fines de semana y que, si querían algo se lo plantearían.

Pero no fue así. Una semana después, como avanzaron, alrededor de 150 agentes se han plantado y no se presentarán voluntarios para cubrir con horas extraordinarias el turno de fin de semana, obligando a Gobernación a reordenar cuadrantes y salvar el fin de semana.

“Asumo mi culpa, no han funcionado los canales de comunicación y habrá que pulir la comunicación entre la Policía Local y el consejero”, admitía Jacob Hachuel en su comparecencia semanal como portavoz del Gobierno, insistiendo en que “tenemos si no la mejor, una de las mejores policías locales de España” por lo que confía en que imperará la responsabilidad” de los agentes que “saben perfectamente que tienen un trabajo vital para la ciudadanía y estamos seguros que no se va a producir una merma en los servicios de este fin de semana y por extensión para el resto de los días”.

Una confianza que, en parte, reside en la reunión de urgencia que en paralelo a su comparecencia se celebra entre la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y los representantes sindicales, que han presentado una propuesta conjunta que sustituye a la planteada por UGT y que reclamaba doblar la cuantía actual.

Reivindicación razonable

Hachuel sí entiende que la reclamación sindical es “razonable”. “Después de verla y estudiarla efectivamente es razonable, por eso me arrogo la culpa de que haya fallado ese canal de comunicación, pensaba que, como todos saben ya, mi despacho está abierto a cualquiera y esto me llegaría, pero la evidencia demuestra que no ha sido así”.

Un nuevo coche y dos motos

La Policía Local presentará la semana que viene el nuevo vehículo adquirido, en este caso híbrido, así como dos nuevas motocicletas, que vienen a responder a las exigencias sindicales, especialmente denunciadas por CSIF, que señalaban la antigüedad del parque móvil y del equipo de los agentes que, en algunos casos, carecían hasta de ‘walkies’ para comunicarse.

Estas carencias se resolverán a lo largo de 2019, cuando se licitará la compra de cinco vehículos más y dos motos, así como cien nuevos ‘walkie-talkies’, además de los 15 que han llegado hoy mismo a las dependencias de la Policía Local para la dotación de los nuevos agentes.