Hachuel niega tajante cualquier maniobra del Gobierno para enchufar un ingeniero, como denuncia UGT

Ante la denuncia lanzada –‘performance’ con sobre incluida- este mismo viernes por el sindicato UGT , en la que señala al Gobierno como responsable de estar maniobrando con una convocatoria a medida para colocar a un ingeniero de caminos, canales y puerto con nombre, apellido y DNI concretos, a través de un concurso a medida, el portavoz del Gobierno de la Ciudad, Jacob Hachuel ha negado de modo tajante cualquier atisbo de enchufismo, deslizando que de hacerse público el nombre señalado por el sindicato, el Ejecutivo podría plantearse emprender acciones legales.

Aunque a Hachuel la contundencia se le ha resquebrajado en un matiz. Así, ha empezado diciendo “nunca se ha hecho eso” por parte de este Gobierno, para puntualizar temporalmente la corrección a un “al menos en esta legislatura que estoy yo aquí”. “Todo es ajustado al marco jurídico. Lo contrario sería un fraude”, ha despejado Hachuel que emitía la opinión informado casi en directo a través de las preguntas de lo periodistas de la denuncia de UGT formulada media hora antes de su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

“La plaza va a salir. Es un concurso oposición libre y el alcance de todos. Lo desmiento totalmente”, ha dicho, para preguntar nada más terminar la rueda de prensa por el nombre que figuraba en el interior del sobre que el sindicato a entregado a la prensa.

Hachuel se ha permitido incluso chafardear con la prensa preguntándose “de qué forma iba a estar concedida la plaza. A parte de su titulación qué cosas se van a pedir para favorecer a uno u otro candidato”. Para recordar ya menos jocoso que “las bases se están consensuando, estarán ajustadas a derecho y no viene nada raro”.

Como suele suceder siempre que se dan este tipo de denuncias, Hachuel ha defendido que aunque se acabe conociendo el nombre del ‘afortunado’ denunciado por UGT, estará en su perfecto derecho de presentarse y hasta de ganar la plaza. “A lo mejor resulta que el nombre del sobre es el más adecuado. No van a impedir que porque lo señalen quede fuera del proceso de selección”, ha explicado Hachuel. Aunque lo cierto es que la denuncia añade un plus de dificultad al interesado, ya que de llevarse finalmente la plaza el tufo a tongo será inevitable. En ese sentido, Hachuel también se ha interesado por saber si UGT ha llevado el nombre a un notario. Detalle no menor por la repercusión legal que esa acción pudiera conllevar.