"Nadie os ha regalado nada", felicitó el presidente Vivas a los diez nuevos bomberos que este lunes 10 de diciembre se incorporan al cuerpo ya como funcionarios de pleno derecho. Son los diez elegidos de entre los 125 aspirantes a entra a formar parte de "uno de los mejores cuerpos de bomberos del país y con reconocimiento internacional", felicitó a su vez el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, que les recordó, eso sí, que tiene por delante toda una de entrega, sacrificio, esfuerzo y, sobre todo, disponbibilidad al servicio del ciudadano. "No os imagináis hasta qué punto va a ser sacrificada vuestra vida"

Hachuel lanzó un mensaje crudamente realista alos nuevos funcionarios del cuerpo de bomberosd, augurándoles una vida "sacrificada" y no exenta de traumas, tanto es así que, de antemano, ofreció ayuda psicológica. "Tened en cuenta que no sois sobrehumanos, vais a vivir situaciones dramáticas, no dudeis en pedir ayuda", recomendó el consejero aludiendo al convenio con el Colegio de Psicólogos, "no es una muestra de debilidad, todo lo contrario, es una muestra de fortaleza". Un mensaje de ánimo sin margen al sentimentalismo de Hachuel a que solo faltó rematar con aquel "Tened cuidado ahí fuera" de la mítica serie Canción Triste de Hill Street.