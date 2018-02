El INGESA espera que Hacienda desbloquee pronto el dinero para reformar el Centro de Salud del Tarajal

El director territorial del INGESA, Fernando Pérez Padilla, ha asegurado este miércoles que el bloqueo del presupuesto consignado por el Ministerio de Sanidad para acometer las obras previstas en el Centro de Salud del Tarajal será "corto" aunque se haya decretado de forma "indefinida" por el Ministerio de Hacienda en una decisión que ha tildado de "extraña".

"El proyecto se licitó y el presupuesto estaba aprobado: no sabemos si por los trámites de los nuevos Presupuestos Generales del Estado o por alguna sugerencia no se ha dado permiso para utilizarlo por parte de Hacienda", ha argumentado Pérez Padilla, que ha reconocido no poder dar "plazos" para el inicio de los trabajos.

Cuando comiencen, la Administración sigue pensando en desplazar al Hospital Militar al personal sanitario y a los pacientes de ese Centro de Salud, en el que la "salinidad" y "las corrientes" obligan al INGESA a gastar "mucho dinero" en mantenimiento para que esté "en condiciones de uso, como ninguna Inspección ha negado"

Con respecto a las demandas sindicales para el nombramiento de un coordinador, el alto cargo ha recordado que Juan Carlos Mata no puede ser porque él mismo le cesó de otro cargo de confianza. Una vez que Sánchez Paris renunció y a la espera de que algún otro médico se postule, algo que ha animado a hacer a los facultativos allí destinados, será "el coordinador de equipos", Enrique Ostalé, el que asuma la batuta.